Sechs Jahre Volksschule -Lösung für Probleme

Die Neos haben die aktuelle Stunde im Landtag genutzt, um über die Verlängerung der Volksschulzeit – von vier auf sechs Jahre – zu diskutieren. Ihr Argument: „Mit zehn Jahren wird in Österreich zu früh über den weiteren Bildungsweg entschieden. Außerdem braucht es ein Schulsystem, das zu den Fähigkeiten der Kinder passt, unabhängig davon, wie sie heißen“, sagte Neos-Klubobfrau Birgit Obermüller.