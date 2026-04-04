War‘s das mit der Vision einer gemeinsamen Schule?

Innsbruck kommt auch nicht weiter

Ohne die geht es nicht. Das muss Mayr wohl oder übel zur Kenntnis nehmen. Die Vize-Bürgermeisterin will Innsbrucks Gymnasien und Mittelschulen enger verknüpfen. Doch allzu viel ist in der Sache bisher nicht weitergegangen. „Wir brauchen das Land und den Bund“, konstatiert Mayr und fragt sich, wo die vom Land angekündigte Arbeitsgruppe geblieben ist. Die zuständige Bildungs-Landesrätin Cornelia Hagele (ÖVP) verweist – einmal mehr – auf den Bund: „Dieser ist gefordert, eine entsprechende Basis zu schaffen, bevor eine solche Arbeitsgruppe eingerichtet werden kann.“