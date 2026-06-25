Österreich will Todesplan für Sika-Hirsche kippen

Vertreter der Kommission gaben gegenüber Bernhuber an, erst durch den Artikel von dem Schlamassel erfahren zu haben, den die eigenen sogenannten Artenschutzexperten angerichtet hatten. Dennoch sollen schon im August Stiere und Kühe voneinander getrennt werden, damit es zu keinem Kälbernachwuchs kommt. Bis Sommer 2027 soll das gesamte Sika-Wild in Österreich ausgerottet sein. Österreich kämpft dagegen an. Totschnig: „Wir arbeiten an einer Sonderlösung.“