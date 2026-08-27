Mutter nach Hai-Attacke: „Er war ein Monster!“

Der vier Meter lange Weiße Hai habe nach ihren Armen und Beinen geschnappt. Ihr einziger Gedanke sei ihre Tochter August gewesen, erzählt sie der „BBC“. „Sie wird keine Mutter mehr haben. Sie wird ohne Mutter aufwachsen. Das konnte ich nicht ertragen. Ich wollte nicht, dass sie ohne Mutter sein muss. Ich dachte nur: Ich muss kämpfen und alles tun, was ich kann, um am Leben zu bleiben.“