Citys Hauptsponsor will Premier League verklagen

In der Causa Manchester City hat sich nun auch der Hauptsponsor der „Skyblues“ eingeschaltet. Nachdem der Verein für schuldig gesprochen wurde, droht Etihad Airways nun mit einer Klage gegen die Premier League. Die Begründung: Die unabhängige Kommission würde der Fluggesellschaft unterstellen, in die Pläne des Klubs verwickelt gewesen zu sein.
Wie Etihad Airways betont, weist das Unternehmen jede Andeutung eines möglichen Fehlverhaltens entschieden zurück. Die Premier League müsse Verantwortung für die Folgen ihrer Kommunikation übernehmen, so die Forderung, andernfalls werde man rechtliche Schritte einleiten.
Gegen Finanzregeln verstoßen
Die Partnerschaft mit Manchester City wolle Etihad Airways indes trotz des Schuldspruchs weiterhin aufrechterhalten. Dem Verein wird vorgeworfen, in den Jahren 2009 bis 2018 gegen die Finanzregeln der Liga verstoßen zu haben. Angaben zu Trainer- und Spielergehältern seien zudem nicht vollständig offengelegt worden sein.
Welche Strafen die „Skyblues“ erwartet, ist noch unklar. Von Geldbußen über einen Punkteabzug bis hin zum Zwangsabstieg liegt alles im Bereich des Möglichen ...
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