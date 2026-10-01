Citys Hauptsponsor will Premier League verklagen

In der Causa Manchester City hat sich nun auch der Hauptsponsor der „Skyblues“ eingeschaltet. Nachdem der Verein für schuldig gesprochen wurde, droht Etihad Airways nun mit einer Klage gegen die Premier League. Die Begründung: Die unabhängige Kommission würde der Fluggesellschaft unterstellen, in die Pläne des Klubs verwickelt gewesen zu sein.