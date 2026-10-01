E-Biker (78) stirbt bei Sturz in „Bergdoktor-Dorf“

Schreckliche Tragödie in der „Bergdoktor-Gemeinde“ Ellmau im Tiroler Unterland: Eine Frau (65) entdeckte am Mittwochnachmittag auf einer Forststraße die Leiche eines 78-jährigen Einheimischen. Der E-Biker dürfte zuvor gestürzt sein und sich dabei tödliche Verletzungen zugezogen haben.
Kurz nach 16 Uhr machte die 65-jährige Passantin auf der Forststraße in Richtung Biedringer Platte die schreckliche Entdeckung: Ein offensichtlich gestürzter E-Biker lag am Weg leblos auf dem Bauch.
„Nachdem die Frau über Notruf die Rettungskette in Gang gesetzt hatte, führte sie Wiederbelebungsmaßnahmen durch“, schildert die Polizei.
Sämtliche Reanimationsmaßnahmen blieben leider erfolglos.
Ermittler von der Polizei
Für Senior kam jede Hilfe zu spät
Die eintreffenden Einsatzkräfte – unter anderem von der Bergrettung vom Notarzthubschrauber Christophorus 4 – setzten die Reanimation dann fort. Sämtliche Maßnahmen blieben leider erfolglos. Für den Mann kam leider jede Hilfe zu spät.
Identität vor Ort noch geklärt
Wie die Erhebungen vor Ort ergaben, handelt es sich bei dem Verunglückten um einen 78-jährigen Einheimischen. Nach den bisherigen Erkenntnissen dürfte er bei der Talfahrt mit seinem E-Bike zu Sturz gekommen sein und sich dabei tödliche Verletzungen zugezogen haben.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.