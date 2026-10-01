E-Biker (78) stirbt bei Sturz in „Bergdoktor-Dorf“

Identität vor Ort noch geklärt

Wie die Erhebungen vor Ort ergaben, handelt es sich bei dem Verunglückten um einen 78-jährigen Einheimischen. Nach den bisherigen Erkenntnissen dürfte er bei der Talfahrt mit seinem E-Bike zu Sturz gekommen sein und sich dabei tödliche Verletzungen zugezogen haben.