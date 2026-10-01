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Frau entdeckt Toten

E-Biker (78) stirbt bei Sturz in „Bergdoktor-Dorf“

Tirol
01.10.2026 08:22
Bergrettung und der Notarzthubschrauber C4 waren vor Ort.
Bergrettung und der Notarzthubschrauber C4 waren vor Ort.(Bild: ZOOM Tirol)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Schreckliche Tragödie in der „Bergdoktor-Gemeinde“ Ellmau im Tiroler Unterland: Eine Frau (65) entdeckte am Mittwochnachmittag auf einer Forststraße die Leiche eines 78-jährigen Einheimischen. Der E-Biker dürfte zuvor gestürzt sein und sich dabei tödliche Verletzungen zugezogen haben.

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Kurz nach 16 Uhr machte die 65-jährige Passantin auf der Forststraße in Richtung Biedringer Platte die schreckliche Entdeckung: Ein offensichtlich gestürzter E-Biker lag am Weg leblos auf dem Bauch.

„Nachdem die Frau über Notruf die Rettungskette in Gang gesetzt hatte, führte sie Wiederbelebungsmaßnahmen durch“, schildert die Polizei.

Zitat Icon

Sämtliche Reanimationsmaßnahmen blieben leider erfolglos.

Ermittler von der Polizei

Für Senior kam jede Hilfe zu spät
Die eintreffenden Einsatzkräfte – unter anderem von der Bergrettung vom Notarzthubschrauber Christophorus 4 – setzten die Reanimation dann fort. Sämtliche Maßnahmen blieben leider erfolglos. Für den Mann kam leider jede Hilfe zu spät.

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Identität vor Ort noch geklärt
Wie die Erhebungen vor Ort ergaben, handelt es sich bei dem Verunglückten um einen 78-jährigen Einheimischen. Nach den bisherigen Erkenntnissen dürfte er bei der Talfahrt mit seinem E-Bike zu Sturz gekommen sein und sich dabei tödliche Verletzungen zugezogen haben.

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