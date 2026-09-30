Neuer Nahversorger für Klagenfurter Stadtteil

Im Klagenfurter Stadtteil Wölfnitz gehörte der Spar seit vielen Jahrzehnten zum fixen Einkaufs-Punkt. Doch die alte Filiale wurde dem Erdboden gleichgemacht und ein neuer, hochmoderner Bau errichtet. Jetzt wurde der Nahversorger eröffnet.
An einen neuen Weg zu ihrem Nahversorger müssen sich die Wölfnitzer zum Glück nicht gewöhnen. Wo der bisherige Spar-Markt in der Feldkirchner Straße abgetragen wurde, steht nun ein moderner Neubau mit einer Verkaufsfläche von rund 600 Quadratmetern.
„Ein Nahversorger gehört zu einem lebendigen Ortsteil einfach dazu“, betonte Landesvize Gaby Schaunig bei der Eröffnung am Dienstag. „Hier trifft man sich, kommt ins Gespräch und findet vieles, was man im Alltag braucht, direkt vor der Haustür.“ Wenn dann dort regionale Produkte gekauft werden, sichere das auch heimische Arbeitsplätze ab.
Die Neueröffnung des Spar-Marktes von Kaufmann Christopher Wadl lockte zahlreichen Wölfnitzer an. „Dass heute so viele Menschen aus Wölfnitz gekommen sind, zeigt, wie sehr ihnen ihr Nahversorger gefehlt hat und wie groß die Freude über die Neueröffnung ist“, so Schaunig. Auch Spar-Geschäftsführer Andreas Ender und die Klagenfurter Stadtpolitik feierten mit.
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