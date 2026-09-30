Neuer Nahversorger für Klagenfurter Stadtteil

„Ein Nahversorger gehört zu einem lebendigen Ortsteil einfach dazu“, betonte Landesvize Gaby Schaunig bei der Eröffnung am Dienstag. „Hier trifft man sich, kommt ins Gespräch und findet vieles, was man im Alltag braucht, direkt vor der Haustür.“ Wenn dann dort regionale Produkte gekauft werden, sichere das auch heimische Arbeitsplätze ab.