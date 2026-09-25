Vom Schnitzelwirt zu einem Haus des Schreckens

In Alina Kleytmans dreiteiliger Videoarbeit zum Krieg in der Ukraine wird unsere Solidarität hinterfragt und unser Voyeurismus schonungslos bloßgestellt.

Vampire und Stammtischgespräche

Beinahe freundlich wirkt Josefin Arnells Splatterfilm mit Florentina Holzinger als steirische Vampirin Carmilla, die zum Opfer der gierigen Longevity-Gesellschaft wird. Gruseliger muten da schon die der Realität seit den 1970er-Jahren nachempfundenen „Stammtischgespräche“ von Max Höfler und Andreas Unterweger an.