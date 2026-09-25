Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

herbst-Ausstellung

Vom Schnitzelwirt zu einem Haus des Schreckens

Steiermark
25.09.2026 08:00
Intendantin und Kuratorin Ekaterina Degot (3. v. re.) mit Künstlerinnen, Kokuratorinnen und ...
Intendantin und Kuratorin Ekaterina Degot (3. v. re.) mit Künstlerinnen, Kokuratorinnen und Vermittlern.(Bild: Johanna Lamprecht)
Porträt von Michaela Reichart
Von Michaela Reichart

„Red Flags“ lautet das Motto des steirischen herbst 2026. Die zentrale Ausstellung gleichen Titels in der Grazer Griesgasse 34 lässt diese Warnzeichen weit hinter sich und zeigt bis 15. November ein Puppenhaus voller Albträume. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Das Bild einer Gesellschaft, die sämtliche Warnzeichen (als solche gelten Red Flags) längst hinter sich gelassen hat, zeichnen Ekaterina Degot und ihre Kokuratoren David Riff, Line Spellenberg und Pieternel Vermoortel in der zentralen herbst-Ausstellung im Haus am Grazer Griesplatz.

Vom Schnitzelhaus zum Puppenhaus 
Dieses ehemalige „Schnitzelhaus“ wurde in ein Puppenhaus verwandelt, in dem jedes Zimmer ganz eigene Abgründe in petto hat. Ob es sich nun um Nikolay Karabinovychs versiegelten Raum eines Detektivs handelt, der voller Folterwerkzeuge und Verbrechensspuren ist, oder Leila Hekmats verführerische Sektenanwerbung. Auch Gabriele Edlbauers und Julia S. Goodmans rosaroter Traum von politischen Powerfrauen wie Giorgia Meloni, Alice Weidel, Sanae Takaichi oder Karin Kneissl verursacht Gänsehaut, so wie Vanessa Bairds Kinderzimmertapete, die sich als patriarchaler Albtraum entpuppt.

Gabriele Edlbauer und Julia S. Goodman zeichnen einen rosa Tradwive-Traum von politischen ...
Gabriele Edlbauer und Julia S. Goodman zeichnen einen rosa Tradwive-Traum von politischen Powerfrauen.(Bild: Michaela Reichart)

Selbst zarte Arbeiten wie Rawan Almukhtars Zeichnungen, die er angefertigt hat, nachdem ihm US-Truppen die Kamera abgenommen haben, zeugen von Willkür. 

Täter und Überlebende auf Tuchfühlung
Die sich erkundenden Hände im Video von Alexa Karolisnki & Ingo Niemann haben es ebenfalls in sich, gehören sie doch jeweils Tätern und Überlebenden eines Verbrechens. Heather Philipsons übrig gebliebene Partydekoration erzählt von einer gescheiterten Rebellion des Undergrounds. Die übermalten Buchcover von Jaro Vargo verwandeln eine Bibliothek in eine unsichere Zone. Und wie man Unsicherheit subtil in Bilder bannt, zeigt – quasi als Leitfaden der Schau – Maya Derens 1943 entstandener Film eindrucksvoll vor.

Alina Kleytmans Schock-Video
Alina Kleytmans Schock-Video(Bild: Alina Kleytman)

In Alina Kleytmans dreiteiliger Videoarbeit zum Krieg in der Ukraine wird unsere Solidarität hinterfragt und unser Voyeurismus schonungslos bloßgestellt.

Vampire und Stammtischgespräche
Beinahe freundlich wirkt Josefin Arnells Splatterfilm mit Florentina Holzinger als steirische Vampirin Carmilla, die zum Opfer der gierigen Longevity-Gesellschaft wird. Gruseliger muten da schon die der Realität seit den 1970er-Jahren nachempfundenen „Stammtischgespräche“ von Max Höfler und Andreas Unterweger an.

Es sind nicht nur die Bilder, Installationen und Videos, die schockieren, auch die Atmosphäre der niedrigen Räume, die Stoffe, Bilder und die Gerüche in diesem Haus tragen nicht wenig zum Unbehagen der Besucher bei. Deutlicher kann man Warnungen vor dem Weg, den unsere Gesellschaft eingeschlagen hat, wohl kaum formulieren.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
25.09.2026 08:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Nicht nur Reichensport
Hier können Kinder gratis Reitsportluft schnuppern
Russlands Präsident Wladimir Putin mit dem Oligarchen Alischer Usmanow (Archivbild)
Usmanow und Fridman
EU hebt Sanktionen gegen russische Oligarchen auf
Elif Eralp, Spitzenkandidatin der Linke in Berlin
Türkische Wurzeln
Diese Frau könnte Berlins Bürgermeisterin werden
Virtual Reality
Polizei trainiert den Ernstfall mit Spezialbrille
So kennen die meisten Kabarett-Fans Günther „Gunkl“ Paal.
Kabarettist erpresst
„Paal fordert von Frauen hohe Geldsumme zurück“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Große Neuerungen bei den Minus-25-Prozent-Markerl
144.174 mal gelesen
Für Billa-Kunden, die sparen wollen, wird vieles neu.
Gericht
Ekel-Details im Fall „Gunkl“ werfen Fragen auf
98.822 mal gelesen
Krone Plus Logo
„Gunkl“, der als Philosoph unter den heimischen Kabarettisten galt, führte ein Doppelleben.
Ski Nordisch
Tödlicher Unfall! Trauer um Skisprung-Talent (16)
83.113 mal gelesen
Symbolbild
Außenpolitik
Minister: „Van der Bellen sollte sich schämen“
2047 mal kommentiert
Israels Außenminister Gideon Sa‘ar hat mit einem äußerst emotionalen Posting auf die Kritik von ...
Innenpolitik
Preisbremse: Tankfüllung wird um 6 Euro billiger
1808 mal kommentiert
Tanken wird wieder billiger: Im Oktober und im November kommt es zu einer spürbaren Entlastung.
Innenpolitik
Wie das Klimaziel die Spritpreise anheizen könnte
1156 mal kommentiert
Ein neues Gesetz könnte für neue Preisanstiege sorgen. 
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf