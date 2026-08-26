Rodionov in Quali weiter, Schwärzler, Neumayer out

Rodionov kämpft nun am Donnerstag gegen den als Nummer vier gesetzten Briten Jacob Fearnley um einen Platz im Hauptfeld. Es wäre nach drei Teilnahmen in Roland Garros (1:3-Siege) die erste bei einem weiteren Major-Turnier für den Niederösterreicher. Fix dabei sind bereits aus rot-weiß-roter Sicht Anastasia Potapova, Lilli Tagger, Sinja Kraus, Julia Grabher sowie dank „protected ranking“ der von einer Verletzung zurückkehrende Filip Misolic. Sebastian Ofner war in der ersten Quali-Runde ausgeschieden.