8 Millionen Männchen im Kampf gegen die Tigermücke

Wasseransammlungen vermeiden

Deswegen sind er und sein Team auch viel in der Stadt unterwegs. Ohne die Mithilfe der Bevölkerung kann die Bekämpfung nicht gelingen. Bei Vorträgen und Lokalaugenscheinen werden Grazer darauf geschult, den Mücken keine Brutstätten wie halb leere Pools oder Regentonnen zu bieten. „Gemeinsam können wir verhindern, dass Pestizide zum Einsatz kommen müssen“, sagt Krotzer. Auch das Grazer Umland wird in die Bekämpfung eingebunden. Sichtungen können in der Mosquito-Alert-App gemeldet werden.