Wie Politik in Brüssel auf das Burgenland wirkt

Klimaschutz-Versicherung für die Landwirtschaft, Rettung der Wasserressourcen und länderübergreifende Feuerwehrkooperationen: Wie sich die Pläne auswirken könnten.
Ganz Europa hat aufmerksam nach Straßburg geblickt, als nach dem Sommer EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ihre Rede zur Lage der Nation vor dem Europäischen Parlament hielt. Von Social-Media-Verbot und Migration über Energie und Agrarförderungen bis zu neuen Steuern spannte sich der Themenbogen. Wie sich die Pläne in Brüssel auf das Burgenland – ab Mitte der 1990er-Jahre lange Ziel-1-Gebiet – auswirken könnten, sah sich Europapolitik-Experte Thomas Friedrichkeit genau an.
Strategien gegen extreme Hitze und Wassermangel
Die anhaltende Trockenheit hat heuer wie in vielen Regionen Europas die burgenländische Landwirtschaft stark betroffen. Seit mehr als 50 Jahren wurde noch nie so wenig Getreide geerntet wie in der aktuellen Saison. Auch für die Herbstkulturen wie Sonnenblume, Sojabohne, Körnermais, Zuckerrübe und Wein waren große Ertragsausfälle vorprogrammiert. Ferner mussten Rinder mit Notfallrationen versorgt werden.
„Die EU sieht nun eine Klimaschutz-Versicherung für Agrarbetriebe vor, um finanzielle Ausfälle rasch und unbürokratisch kompensieren zu können“, sagt Friedrichkeit. Weiters habe von der Leyen eine Wasserstrategie angekündigt, um die Versorgung vor allem bei Hitzewellen sicherzustellen. Laut Studien gehen 25 Prozent des europäischen Wassers aufgrund von undichten Leitungen verloren. „Eine stärkere Kontrolle und mehr Geld für Reparaturen sollen Abhilfe schaffen“, teilt der Europapolitik-Analytiker mit.
Brandeinsätze künftig über alle Grenzen hinweg
Hitzewellen hatten in jüngster Vergangenheit quer durch Europa für noch nie dagewesene Brände und Evakuierungen gesorgt. 300.000 Hektar Wald und Wiesen wurden in Spanien vernichtet, mehr als 100.000 Hektar in Frankreich. Um in Zukunft noch rascher und effizienter zu reagieren, plant die EU eine europäische Feuerwehrflotte.
So viel zahlten die Europäer zusätzlich für Öl seit dem Iran-Krieg. Die neue Energiestrategie der EU sieht unter anderem den Zugang zu seltenen Metallen vor, die für den Ausbau von KI benötigt werden.
„Anzunehmen ist, dass diese auf der Struktur nationaler Feuerwehren aufbaut und grenzüberschreitende Einsätze noch besser koordiniert werden“, erklärt Friedrichkeit. Bei Waldbränden vor der eigenen Haustür wie etwa im Sommer zwischen Kaisersdorf und Draßmarkt ließen sich somit im Notfall benachbarte ungarische Einheiten zu Hilfe rufen.
Maßnahmen finanziell fördern
Abgesehen davon, soll eine europäische Datenbank gefährdete Gebiete erfassen und Präventionsmaßnahmen finanziell fördern – davon profitieren könnten etwa Hochwassergemeinden der vergangenen Jahre wie Bruckneudorf, Potzneusiedl, Gattendorf, Zurndorf, Nickelsdorf, Pama, Wiesfleck, Oberschützen/Unterschützen, Loipersdorf/Kitzladen.
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