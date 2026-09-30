Wie Politik in Brüssel auf das Burgenland wirkt

Ganz Europa hat aufmerksam nach Straßburg geblickt, als nach dem Sommer EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ihre Rede zur Lage der Nation vor dem Europäischen Parlament hielt. Von Social-Media-Verbot und Migration über Energie und Agrarförderungen bis zu neuen Steuern spannte sich der Themenbogen. Wie sich die Pläne in Brüssel auf das Burgenland – ab Mitte der 1990er-Jahre lange Ziel-1-Gebiet – auswirken könnten, sah sich Europapolitik-Experte Thomas Friedrichkeit genau an.