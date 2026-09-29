Doppel-Aus im ÖFB-Team ++ Darts-Legende ist zurück

Der ÖFB muss auf zwei Akteure für die Auswärtsspiele gegen Irland und den Kosovo verzichten, Marco Kasper strebt mit den Detroit Red Wings einen Play-off-Platz in der NHL an und eine lebende Darts-Legende kehrt auf die große Bühne zurück – das und noch mehr sind ihre Themen in den Krone Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Dienstag, dem 29. September.