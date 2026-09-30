Polen schloss Flughäfen wegen russischer Angriffe

Russische Luftangriffe auf die ukrainische Hauptstadt Kiew hatten in der Nacht ein Todesopfer gefordert, drei Personen seien verletzt worden, hieß es von den dortigen Behörden. Der Bürgermeister der Stadt, Witali Klitschko, teilte über den Kurznachrichtendienst Telegram mit, in einem Wohngebiet sei ein Feuer ausgebrochen.