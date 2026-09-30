Einsätze im Luftraum
Polen schloss Flughäfen wegen russischer Angriffe
Wegen russischer Angriffe auf die benachbarte Ukraine hat Polen am Mittwoch zwei Flughäfen in Grenznähe vorübergehend geschlossen. Mittlerweile wurde der Flugverkehr wieder aufgenommen.
Betroffen waren die Airports Rzeszow und Lublin, teilte die Luftfahrtbehörde PANSA mit. Rzeszow ist das Drehkreuz für Militärhilfe an die Ukraine. Details zu den russischen Angriffen gab es nicht. Polen rechnet schon seit geraumer Zeit mit direkten russischen Angriffen auf sein Staatsgebiet.
Die polnischen Streitkräfte erklärten zudem, dass Einsätze zur Sicherung des polnischen Luftraums durchgeführt wurden – es sei jedoch keine Verletzung des Luftraums beobachtet worden. Die Einsatzkräfte seien nun zur standardmäßigen operativen Tätigkeit zurückgekehrt, wurde auf X erklärt.
Russische Luftangriffe auf die ukrainische Hauptstadt Kiew hatten in der Nacht ein Todesopfer gefordert, drei Personen seien verletzt worden, hieß es von den dortigen Behörden. Der Bürgermeister der Stadt, Witali Klitschko, teilte über den Kurznachrichtendienst Telegram mit, in einem Wohngebiet sei ein Feuer ausgebrochen.
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