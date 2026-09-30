Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Es ist Feuer am Dach“

Schon sechs Bundesländer für SPÖ-Krisengipfel

Innenpolitik
30.09.2026 07:24
Porträt von krone.at
Von krone.at

In Sachen SPÖ-Parteivorsitz geht etwas weiter: Die ersten Landesparteichefs wagen sich sachte aus der Deckung. Nach der Kampfansage Gerhard Zeilers in der „Krone“ will Kärntens Landeshauptmann Daniel Fellner, wie berichtet, die roten Landeschefs an einen Tisch holen – bereits sechs Bundesländer sind dafür. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die nächste reguläre Sitzung des Bundesparteivorstands ist erst für den 6. November anberaumt. Der SPÖ drohen 38 Tage Selbstzerfleischung. Das soll mit dem Krisengipfel verhindert werden – dieser als  „Arbeitstreffen“ titulierte Termin soll noch im Oktober stattfinden. 

Gerhard Zeiler ist überzeugt, dass er der bessere SPÖ-Chef wäre.
Gerhard Zeiler ist überzeugt, dass er der bessere SPÖ-Chef wäre.(Bild: Eva Manhart)

Kärnten wünscht sich als Austragungsstätte Wien oder einen zentral gelegenen Treffpunkt in Österreich. Und auch wenn weiterhin öffentlich Unterstützungserklärungen für Zeiler – aber auch für Babler – ausbleiben, zeichnet sich schon ab, wer zu dem Treffen kommen wird.

SPÖ-Chef Andreas Babler bekommt Konkurrenz – ein Krisentreffen soll nun bereits im Oktober ...
SPÖ-Chef Andreas Babler bekommt Konkurrenz – ein Krisentreffen soll nun bereits im Oktober stattfinden.(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)

Der steirische SPÖ-Chef Max Lercher will sich „für ein Treffen der Landesparteivorsitzenden einsetzen“, Mario Leiter aus Vorarlberg wird die Kärntner Initiative wohl auch unterstützen. Salzburgs Chef-Roter Peter Eder wäre bei dem Treffen „selbstverständlich“ dabei. Und auch die SPÖ Niederösterreich, Bablers Heimatbundesland, hält ein Ländertreffen für eine „sehr gute Idee“.

„Es ist Feuer am Dach“, sagt Ex-Geschäftsführer
Aus der mächtigen Wiener Landespartei heißt es: „Ein konstruktiver und vertrauensvoller Austausch der Länder-Verantwortlichen ist etwas Positives.“ Christian Deutsch, ehemaliger Bundesgeschäftsführer und Ludwig-Vertrauter, sagt: „Es ist Feuer am Dach. Bei diesen Umfragen hätte früher selbst Andreas Babler Andreas Babler zum Rücktritt aufgefordert. Daher ist ein geordneter Übergang wichtig, weil es keinen Sinn macht und nur die Partei schwer beschädigen würde.“ Deutsch wird dem Lager von Doris Bures zugerechnet, die ein zerrüttetes Verhältnis zu Babler hat.

„Rasche Klarheit“ gefordert
In Oberösterreich ist Landeschef Martin Winkler gegen „eine Entscheidung der Führungsfrage unter Zeitdruck“. Tirols Vorsitzender Philip Wohlgemuth äußert sich zurückhaltend: „Wenn jemand für den Bundesparteivorsitz kandidieren will, dann soll er das tun.“ Er fordert „rasche Klarheit in der Bundes-SPÖ“ darüber, wie es nun weitergeht. Burgenland schweigt.

Lesen Sie auch:
Der jetzige und der vielleicht künftige SPÖ-Chef am Dienstagabend bei der Premiere des Films ...
Treffen in SPÖ-Krise
Babler und Herausforderer: Handschlag, dann Film
29.09.2026
Causa Gerhard Zeiler
Fellner will SPÖ-Landeschefs an einen Tisch holen
28.09.2026
SPÖ vor Revolution
„Ich bin der Richtige“: Zeiler will Babler ablösen
25.09.2026

Heißt für das Krisentreffen im Detail:

  • Sechs sind für Treffen: Wien, Steiermark, Kärnten, Salzburg, Niederösterreich und Vorarlberg
  • Zwei sind dagegen: Burgenland ist desinteressiert, Oberösterreich defensiv.
  • Einer schwankt: Tirol äußert sich eher kryptisch.

In der Frage „Babler oder Zeiler“ selbst spielen die Parteigranden aber weiterhin Mikado – wer sich zuerst bewegt, verliert.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Innenpolitik
30.09.2026 07:24
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Mitte August hat sich in München fast ein Unfall ereignet, nachdem eine Boeing über die ...
Bericht erschienen
Das steckt hinter dem Flugzeug-Vorfall in München
Papst Leo XIV. hat Frankreich dazu aufgerufen, nukleare Waffen zu verbieten.
Gegen „Kriegsgedöns“
Papst ruft Frankreich zu atomarer Abrüstung auf
Israels Armee hat am Freitag ein Tunnelsystem der Hamas im Süden des Gaza-Streifens zerstört. 
Zwei Kilometer lang
Israel jagt in Gaza Hamas-Tunnel in die Luft
Eine Bürgerinitiative fordert strengere Regeln für die Lieferdrohnen von Amazon.
„Wie ein Bienenstock“
Texaner wehren sich gegen Amazons Lieferdrohnen
Nicht nur Reichensport
Hier können Kinder gratis Reitsportluft schnuppern
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Zeitumstellung so früh wie schon lange nicht mehr
118.119 mal gelesen
In der Nacht vom 24. auf den 25. Oktober endet die Sommerzeit, die Uhren werden um drei Uhr auf ...
Niederösterreich
E-Scooter-Fahrer reißt Stahltor aus Verankerung!
82.601 mal gelesen
Der Bursche rammte das Tor mit höllischer Geschwindigkeit, es wurde aus der Verankerung ...
Innenpolitik
Nach „Krone“-Interview: SPÖ völlig in Schockstarre
79.262 mal gelesen
Bekommt Andreas Babler Konkurrenz? Der Vizekanzler will es wohl noch nicht ganz wahrhaben.
Innenpolitik
So macht sich Kickl über SPÖ und Zeiler lustig
993 mal kommentiert
FPÖ-Chef Herbert Kickl quittiert die aktuelle Obmanndiskussion innerhalb der SPÖ mit Spott und ...
Innenpolitik
SPÖ versucht bei Sozialhilfereform zu tricksen
909 mal kommentiert
Marterbauer will mehr Geld von Besserverdienern einkassieren.
Wien
Ludwigs SPÖ verliert weiter – FPÖ kommt näher ran
890 mal kommentiert
Bürgermeister Michael Ludwig zieht noch Wähler an, aber der Vorsprung der SPÖ schmilzt dahin.
Mehr Innenpolitik
Trotz Warnungen
Trump setzt auf Selbstkontrolle von KI-Firmen
„Es ist Feuer am Dach“
Schon sechs Bundesländer für SPÖ-Krisengipfel
„Krone“-Kommentar
Die Suppe, die die SPÖ kocht, ist kaum bekömmlich
POLITISCHE WERBUNG
Grüne einzige Alternative für gerechtes Österreich
Hassverbrechen steigen
New York hat große Probleme mit Antisemitismus
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf