Fast blind, Tumor: „Ohne Familie wäre ich tot“

Vor wenigen Jahren noch, da hat er sich gefühlt, als könne er die Welt aus den Angeln heben. „Ich war Familienvater aus Leidenschaft, begeisterter Feuerwehrmann und hab so gern gearbeitet“, sagt Gerald G. Heute sitzt der Weststeirer nahezu blind in einem Rollstuhl. Hat heftigste Eingriffe und Therapien hinter sich. Muss seiner kleinen Tochter erklären, dass der Papa nicht mit ihr Fußball spielen, Eis essen oder irgendetwas anderes machen kann, das ein Vater sonst mit seinem Kind tut.