US-Bürger nach 40 Jahren im Todestrakt wieder frei

Zeugen widerriefen Aussagen

Die Ermittler verdächtigten Carter, die Frau bei einem Raubüberfall getötet zu haben. Er unterschrieb ein Geständnis, dass er später widerrief. Er beteuerte, dass dieses erzwungen worden sei – er sei unschuldig. Tatsächlich gibt es auch keine Beweise, die ihn mit dem Tatort in Verbindung bringen. Doch zwei Zeugen behaupteten, der heute 71-Jährige habe damit geprahlt, den Mord begangen zu haben. Auch diese widerriefen später ihre Aussagen. Für diese hätten sie Geld und Geschenke von der Polizei erhalten. Dennoch wurde Carter 1985 zum Tode verurteilt.