Beim Mülltrennen kann Jung einiges von Alt lernen

Große Unterschiede zwischen Jung und Alt

85 Prozent der über 50-Jährigen geben an, im Alltag sehr auf die Trennung von Abfall und Verpackungen zu achten. Bei den 16- bis 29-Jährigen sind es nur 50 Prozent. Noch größer wird die Lücke in puncto Abfallvermeidung. Hier sagen 67 Prozent der Generation 50 plus, dass sie sehr darauf achten – fragt man das gleiche die jungen Menschen dieses Landes, sind es gerade einmal 24 Prozent. Aber auch beim Wissen klafft eine Lücke. 43 Prozent der Babyboomer fühlen sich beim Vermeiden und Trennen von Abfall bestens informiert. Die junge Generation Z ist mit nur 28 Prozent weniger gut informiert. Wie kann das sein?