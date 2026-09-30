Kippte einfach um: Lkw mit Malheur im Kreisverkehr

Ereignet hat sich der Unfall gegen 11.30 Uhr. Auf der Swarovskistraße fuhr ein Einheimischer (43) mit einem mit Bauschutt beladenen Lkw mit rund 28 km/h in den Kreisverkehr Bahnhofstraße/Swarovskistraße/Fritzner Landesstraße ein. „Aus bisher unbekannter Ursache kippte das Fahrzeug im Bereich der ersten Ausfahrt um“, heißt es von der Polizei.