Kippte einfach um: Lkw mit Malheur im Kreisverkehr

Ein spektakulärer Unfall sorgte am Dienstag in Wattens für einiges Aufsehen: Ein Lkw kippte bei der Fahrt durch den Kreisverkehr beim Autobahnzubringer um und blieb seitlich liegen.
Ereignet hat sich der Unfall gegen 11.30 Uhr. Auf der Swarovskistraße fuhr ein Einheimischer (43) mit einem mit Bauschutt beladenen Lkw mit rund 28 km/h in den Kreisverkehr Bahnhofstraße/Swarovskistraße/Fritzner Landesstraße ein. „Aus bisher unbekannter Ursache kippte das Fahrzeug im Bereich der ersten Ausfahrt um“, heißt es von der Polizei.
Lenker hatte Glück
Der Lenker hatte Glück und blieb bei dem Unfall unverletzt, er konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Jedoch verlor der Lkw Treibstoff, der in die Kanalisation abfloss. Vom Klärwerk wurde folglich eine Überprüfung des Abwassers eingeleitet, deren Ergebnis noch aussteht.
Während der Berge- und Aufräumarbeiten war eine örtliche Sperre notwendig.
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