Big Val kämpft weiter um seinen Traum von der NFL

Valentin Senn verpasst vorerst den großen Sprung in den 53-Mann-Kader der Cardinals – Aufgeben will der Tiroler nicht Eine Raiders-Rückkehr ist für den 26-Jährigen denkbar
Der 30. August 2026 wird Valentin Senn wohl noch lange in Erinnerung bleiben. An diesem Tag stand fest, welche Spieler es in den 53-Mann-Kader der Arizona Cardinals schaffen. Für den Tiroler platzte der große Traum vom Sprung in den NFL-Kader zwar vorerst. Doch ganz vorbei ist er nicht: Das Team aus Arizona nahm den 26-Jährigen als internationalen Spieler in den Trainingskader auf. „Natürlich war ich im ersten Moment enttäuscht. Man arbeitet immer darauf hin, seinen großen Traum zu erreichen“, sagt Senn rückblickend über den Tag des sogenannten Roster Cutdown.
Gleichzeitig habe sich in den Wochen davor bereits abgezeichnet, wie schwierig der Kampf um einen Platz im Kader werden würde. „Auf meiner Position kämpfen rund 15 Spieler um fünf bis sechs Plätze im Kader“, erklärt der Offensive Tackle. Offensive Tackles gehören zur Offensive und haben unter anderem die Aufgabe, den Quarterback zu schützen, indem sie die angreifenden Verteidiger des Gegners blocken. Im Laufspiel schaffen sie zudem Räume für die Running Backs.
Für Senn bietet die Aufnahme in die Practice Squad nun eine weitere Chance, sich für Einsätze in der NFL zu empfehlen. Möglich wäre das etwa, wenn es aufgrund von Verletzungen zu Engpässen im Kader kommt. „Natürlich wünscht man es keinem. Aber Football ist ein physischer Sport und da kann alles passieren.“
Bis dahin erlebt der Volderer vor allem die Heimspiele der Cardinals von der Seitenlinie aus. „Wir sind da schon dabei und versuchen, das Team zu unterstützen. Auswärts ist man eher nur dabei, wenn man aktiv in den Spieltags-Kader berufen wird“, erklärt Senn.
Der Amerikanische Traum
Sollte sich der ganz große Traum in diesem Jahr noch nicht erfüllen, gibt der Zwei-Meter-Mann jedenfalls nicht auf. „Ich bin jetzt schon mega dankbar. Aber dann versuche ich mich einfach jeden Tag weiter zu verbessern, um es dann nächstes Jahr in den 53-Mann-Kader zu schaffen.“
Auch eine Rückkehr nach Europa schließt Senn nicht aus. „Dieser Sport hat mein Leben verändert. Wenn es sich ergibt, würde ich sehr gerne im Football erhalten bleiben – sei es als Coach oder noch einmal als Spieler bei den Raiders, wer weiß“, sagt der O-Liner mit einem breiten Lächeln.
Bis dahin will er in den USA seinem Traum hinterherjagen – und möglicherweise eines Tages gemeinsam mit seiner Frau Meghan nach Europa oder nach Tirol zurückkehren.
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