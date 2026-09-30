Big Val kämpft weiter um seinen Traum von der NFL

Auch eine Rückkehr nach Europa schließt Senn nicht aus. „Dieser Sport hat mein Leben verändert. Wenn es sich ergibt, würde ich sehr gerne im Football erhalten bleiben – sei es als Coach oder noch einmal als Spieler bei den Raiders, wer weiß“, sagt der O-Liner mit einem breiten Lächeln.

Bis dahin will er in den USA seinem Traum hinterherjagen – und möglicherweise eines Tages gemeinsam mit seiner Frau Meghan nach Europa oder nach Tirol zurückkehren.