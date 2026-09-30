Auch in der Ski-Pension weiter auf der Überholspur

Besonders für den Nachwuchs engagiert sich der 35-Jährige sehr. Markus ist im Kärntner Landesskiverband Referent der Paraski-Sparte. Der frühere Seriensieger, der mit einer halbseitigen Lähmung auf die Welt gekommen ist, betont: „Ich möchte schauen, dass wir junge Kärntnerinnen und Kärntner mit Handicap zum Sport bringen. Da ist mir nicht so wichtig, ob daraus Spitzensport entsteht. Wichtig ist, dass man es macht, dass man auch mit Handicap den Körper kennenlernt und schaut, was einem taugt.“