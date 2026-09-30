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Auch in der Ski-Pension weiter auf der Überholspur

Ski Alpin
30.09.2026 06:03
Der achtfache Paraski-Weltmeister und zweifache Paralympics-Sieger Markus Salcher ist auch nach ...
Der achtfache Paraski-Weltmeister und zweifache Paralympics-Sieger Markus Salcher ist auch nach der Ski-Karriere sehr fleißig.(Bild: GEPA)
Porträt von Matthias Mödl
Von Matthias Mödl

Der achtfache Paraski-Weltmeister und zweifache Paralympics-Sieger Markus Salcher befindet sich auch in der Ski-Pension weiter auf der Überholspur. Der Kärntner, der heuer nach den Paralympics in Cortina seine Karriere beendete, hat gleich mehrere Jobs.

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Besonders für den Nachwuchs engagiert sich der 35-Jährige sehr. Markus ist im Kärntner Landesskiverband Referent der Paraski-Sparte. Der frühere Seriensieger, der mit einer halbseitigen Lähmung auf die Welt gekommen ist, betont: „Ich möchte schauen, dass wir junge Kärntnerinnen und Kärntner mit Handicap zum Sport bringen. Da ist mir nicht so wichtig, ob daraus Spitzensport entsteht. Wichtig ist, dass man es macht, dass man auch mit Handicap den Körper kennenlernt und schaut, was einem taugt.“

Markus Salcher mit Christiane Loinig-Velik und Roland Velik. Der Verein „Mission Parasport“ ist ...
Markus Salcher mit Christiane Loinig-Velik und Roland Velik. Der Verein „Mission Parasport“ ist ein Herzensprojekt von ihnen.(Bild: Markus Salcher)

Eltern und Kindern Mut machen
Mit Dr. Christiane Loinig-Velik hat er den Verein „Mission Parasport“ gegründet. Die Ärztin ist Obfrau, ihr Mann Roland Velik Kassier. Salcher ist der Präsident. Ziel des Projekts ist es, Eltern von Kindern mit körperlicher Beeinträchtigung Mut zu machen und ein starkes Unterstützungsnetzwerk aus Ärzten, Therapeuten und Sportvereinen bereitzustellen.

Dazu ist Markus Athletensprecher im Europäischen Paralympischen Komitee, war erst unlängst bei einer Sitzung in Barcelona. Im österreichischen Paraski-Team ist er noch bis 15. Oktober Athletensprecher, ehe ihn sein Kärntner Landsmann Thomas Grochar ablösen wird. Generell sagt er zu seiner Motivation: „Ich will einfach gerne etwas bewirken und weiterbringen.“ Deswegen hätten ihn viele Teamkollegen auch gerne als neuen Sportdirektor der Paraski-Sparte gesehen.

Johannes Aigner (3 x Gold, 1 x Bronze) und seine Schwester Veronika Aigner (4 x Gold, 1 x ...
Johannes Aigner (3 x Gold, 1 x Bronze) und seine Schwester Veronika Aigner (4 x Gold, 1 x Silber) dominierten die Paralympics in Cortina.(Bild: Mario Urbantschitsch)

„Markus wäre der ideale Mann gewesen“
Erst am Tag des Sports auf dem Wiener Heldenplatz sagte der sehbehinderte Ski-Seriensieger Johannes Aigner, der mit Guide Nico Haberl in dieser Saison alle fünf Kristallkugeln und bei den Paralympics drei Goldmedaillen gewann: „Markus wäre der ideale Mann für diesen Posten gewesen. Ich halte extrem viel von ihm und seinem Engagement. Er weiß genau, was die Athletinnen und Athleten brauchen, ist dazu bestens vernetzt.“

Aigner selbt wird diese Saison auslassen, weil er mit 21 Jahren die Matura macht: „Da ist viel Präsenz erforderlich. Das wäre sich mit dem Skifahren nicht gut ausgegangen. Und eine Pause tut mir nach den vielen intensiven Jahren auch einmal gut.“

Laureus-Botschafter Markus Salcher war mit Botschafterkollege Thomas Morgenstern und ...
Laureus-Botschafter Markus Salcher war mit Botschafterkollege Thomas Morgenstern und Laureus-Vorstandsmitglied Franz Klammer auf dem Oktoberfest in München eingeladen.(Bild: Markus Salcher)

Mit Morgenstern und Klammer auf der Wiesn
Sein Ex-Kollege Salcher ist weiters seit fast zehn Jahren auch Laureus-Botschafter. Erst vor kurzem war der Kärntner mit Botschafter-Kollege Thomas Morgenstern und Laureus-Vorstandsmitglied Franz Klammer auf dem Oktoberfest eingeladen. Markus erzählte: „Die Arbeit macht viel Spaß. In Österreich sind zum Beispiel Julia Dujmovits, Marc Janko und Felix Gottwald weitere Botschafter. In München war auch der frühere Fußball-Torhüter Roman Weidenfeller, der in Deutschland Laureus-Botschafter ist, dabei. Solche Treffen sind auch zum Netzwerken immer eine gute Sache.“

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