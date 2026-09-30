MediaShop übersiedelt jetzt nach Wiener Neustadt

Nach der Übernahme von Marke und Unternehmenswerten stellt sich der MediaShop derzeit grundlegend neu auf. In der Badener Straße 12 entsteht derzeit die neue Zentrale. Rund 40 Arbeitsplätze sollen dort künftig gesichert beziehungsweise neu geschaffen werden. Auf rund 1300 Quadratmetern Bürofläche sowie zusätzlichen Lagerflächen entsteht die neue Unternehmenszentrale. „Die Übersiedlung ist für uns weit mehr als ein Adresswechsel. Sie ist ein weiterer Schritt in Richtung eines neuen MediaShop“, sagt Eigentümer und Geschäftsführer Christoph Bauer.