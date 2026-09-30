MediaShop übersiedelt jetzt nach Wiener Neustadt

MediaShop by ONE Spot, wie sich der im März in die Insolvenz geschlitterte MediaShop aus Neunkirchen nun nennt, verlegt gerade seinen Unternehmenssitz nach Wiener Neustadt.
Nach der Übernahme von Marke und Unternehmenswerten stellt sich der MediaShop derzeit grundlegend neu auf. In der Badener Straße 12 entsteht derzeit die neue Zentrale. Rund 40 Arbeitsplätze sollen dort künftig gesichert beziehungsweise neu geschaffen werden. Auf rund 1300 Quadratmetern Bürofläche sowie zusätzlichen Lagerflächen entsteht die neue Unternehmenszentrale. „Die Übersiedlung ist für uns weit mehr als ein Adresswechsel. Sie ist ein weiterer Schritt in Richtung eines neuen MediaShop“, sagt Eigentümer und Geschäftsführer Christoph Bauer.
Bewusst werde auf weniger, dafür hochwertigere Flächen gesetzt. Entscheidend seien Effizienz, gute Infrastruktur und Raum für die weitere Entwicklung.
Umzug noch bis Herbst
Seit Juni wurden bei MediaShop zahlreiche Bereiche neu organisiert – von IT und Logistik bis zum Kundendienst. Gleichzeitig wird das Geschäft wieder international ausgebaut. Neben dem klassischen TV-Geschäft setzt das Unternehmen verstärkt auf Online, Social Media und weitere Vertriebskanäle. Noch im Herbst soll der Umzug abgeschlossen sein.
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