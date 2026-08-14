Kult ist zurück: Mediashop wieder „auf Sendung“

Standort Neunkirchen wackelt

Vom einstigen Neunkirchner Vorzeigeunternehmen mit 162 Beschäftigten sind rund 40 Mitarbeiter geblieben – teils bestehend aus der „alten“ Belegschaft, teils aber auch aus neuen. Der Sitz bleibt vorerst in Neunkirchen, allerdings gibt es bereits Gespräche über einen neuen, kleineren Standort, der jedoch in der Nähe sein soll. Für 2026 werden 40 Millionen Euro Umsatz angepeilt, mittelfristig sollen es sogar 120 Millionen Euro werden. Gleichzeitig wurde die internationale TV-Präsenz von 16 nach der Insolvenz auf rund 50 in fünf Ländern ausgebaut. Früher war der Mediashop auf 172 Kanälen vertreten. Rund 10.000 Paletten an Warenbestand wurden übernommen und werden derzeit neu bewertet.