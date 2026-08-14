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Shoppen ohne „Ramsch“

Kult ist zurück: Mediashop wieder „auf Sendung“

Niederösterreich
14.08.2026 17:23
Derzeit noch in Neunkirchen mit 40 verbliebenen Mitarbeitern. Doch ein neuer Standort in der ...
Derzeit noch in Neunkirchen mit 40 verbliebenen Mitarbeitern. Doch ein neuer Standort in der Nähe wird bereits gesucht.(Bild: Doris Seebacher)
Porträt von Doris Seebacher
Von Doris Seebacher

Um einiges abgespeckt und mit neuem Besitzer präsentiert sich der Teleshopping-Kanal nun neu. Und will weg vom „China-Billigramsch“. Der Standort in Neunkirchen wackelt aber.

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Nachdem im März der Mediashop mit Sitz in Neunkirchen in die Insolvenz schlitterte, startete er mit 1. Juni neu durch. Zwar deutlich kleiner, dafür aber mit umso größeren Plänen. Hinter dem Neustart steht der Mödlinger Unternehmer Christoph Bauer mit seiner ONE Spot GmbH.

Die Marke MediaShop und Vermögenswerte wie das Warenlager und die Markenrechte wurden dabei von ONE Spot aus der Insolvenzmasse übernommen. Bauer ist mittlerweile zu 100 Prozent Eigentümer und gemeinsam mit Patrick Schenner auch Geschäftsführer.

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Rettung geht voran
Mediashop stellt sich neu auf – Standort ungewiss
08.05.2026

Standort Neunkirchen wackelt
Vom einstigen Neunkirchner Vorzeigeunternehmen mit 162 Beschäftigten sind rund 40 Mitarbeiter geblieben – teils bestehend aus der „alten“ Belegschaft, teils aber auch aus neuen. Der Sitz bleibt vorerst in Neunkirchen, allerdings gibt es bereits Gespräche über einen neuen, kleineren Standort, der jedoch in der Nähe sein soll. Für 2026 werden 40 Millionen Euro Umsatz angepeilt, mittelfristig sollen es sogar 120 Millionen Euro werden. Gleichzeitig wurde die internationale TV-Präsenz von 16 nach der Insolvenz auf rund 50 in fünf Ländern ausgebaut. Früher war der Mediashop auf 172 Kanälen vertreten. Rund 10.000 Paletten an Warenbestand wurden übernommen und werden derzeit neu bewertet.

Das Unternehmen will sich künftig stärker auf Produkte konzentrieren, deren Nutzen sich im Fernsehen und online gut demonstrieren lässt. „Europa braucht nicht noch mehr austauschbare Billigware aus Fernost“, so das Credo des neuen Firmeninhabers.

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