ÖFB-Juwel: „Das ist schon etwas ganz Besonderes!“

Bei David Puczka läuft’s aktuell richtig rund! Vor zwei Wochen hatte der Österreicher beim 1:0-Sieg des FC Genua im Sechzehntelfinale der Coppa Italia gegen den FC Südtirol den Assist zum Goldtor geliefert. Nur fünf Tage später durfte er sein Debüt in der Serie A feiern, kam beim 1:2 gegen Parma rund 30 Minuten zum Einsatz. „Das ist schon etwas ganz Besonderes. Mir haben sehr viele Leute gratuliert – ein sehr geiles Gefühl!“. Puczka ist einer der Top-5-Ligen angekommen, doch das soll noch lange nicht alles gewesen sein.