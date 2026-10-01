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In der Steiermark

Kindergartenstart ohne Krise: Trügt der Schein?

Steiermark
01.10.2026 05:00
In der Steiermark besuchten im vergangenen Jahr rund 42.000 Kinder den Kindergarten oder die ...
In der Steiermark besuchten im vergangenen Jahr rund 42.000 Kinder den Kindergarten oder die Krippe.(Bild: Jürgen Fuchs)
Porträt von Verena Schaupp
Von Verena Schaupp

Das neue Betreuungsjahr hat begonnen. Noch immer gibt es steirische Kinder auf der Warteliste, aber von Personalengpass und Platznot ist nichts zu hören – obwohl vor dem Sommer ein neues Kindergartengesetz stark in der Kritik stand.

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Wenn im Freundeskreis die ersten Feiern abgesagt werden und Kollegen  Krankenstand beantragen, dann haben Kindergarten und Krippe wieder begonnen. Doch abseits der Keime, die sich dann ausbreiten, blieb bis jetzt ein Aufschrei aus.

Vor dem Sommer sorgte in der Steiermark ein neues Gesetz, das die maximale Gruppengröße auf bis zu 27 Kinder (in Ausnahmefällen) anheben kann, für Furore. Hinzu kam eine lange Warteliste für Kindergartenplätze – und vor nicht allzu langer Zeit kämpfte man um genügend Pädagoginnen und Betreuerinnen.

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Personalsituation ist entspannter
Die Personallage dürfte sich entspannt haben, ist aus dem Büro von Bildungslandesrat Stefan Hermann (FPÖ) zu erfahren. Das wird tatsächlich auch von Pädagoginnen bestätigt. Die Warteliste auf einen Betreuungsplatz liegt hingegen noch nicht bei null, aber in Hermanns Büro meint man, dass dies „keinerlei Auskunft über die tatsächliche Betreuungssituation des Kindes“ gibt. Ein Beispiel: Ein Kind hat einen Betreuungsplatz, steht aber auf der Wunscheinrichtung Nummer eins noch auf der Warteliste. Das verfälsche dann die Aussagekraft, heißt es.

Zitat Icon

Tatsächlich dürfte es noch genug freie Plätze geben, oder wir verweisen an Tageseltern.

Cordula Schlamadinger (Kinderdrehscheibe)

Probleme für Mütter, die Jobs suchen
Cordula Schlamadinger, Leiterin der Kinderdrehscheibe, sagt: „Tatsächlich dürfte es noch genug freie Plätze geben, oder wir verweisen an Tageseltern. Das ist aber eine Frage der Leistbarkeit.“ Ein Thema, das jedes Jahr wiederkehre: Mütter mit Kleinkind, die einen Job suchen oder Job wechseln wollen, aber vom AMS nur vermittelt werden, wenn sie eine Betreuung nachweisen können. Schlamadinger: „Das müssen zumindest 20 Wochenstunden sein. Hier beißt sich die Katze in den Schweif. Denn bei der Platzvergabe werden wiederum berufstätige Eltern bevorzugt.“ Die Kinderdrehscheibe versucht hier, zu helfen.

Der steirische Kindergartenstart scheint jedenfalls im Großen und Ganzen problemlos verlaufen zu sein. Ob dieser Schein trügt, werden die nächsten Wochen zeigen.

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