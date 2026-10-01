Kindergartenstart ohne Krise: Trügt der Schein?

Probleme für Mütter, die Jobs suchen

Cordula Schlamadinger, Leiterin der Kinderdrehscheibe, sagt: „Tatsächlich dürfte es noch genug freie Plätze geben, oder wir verweisen an Tageseltern. Das ist aber eine Frage der Leistbarkeit.“ Ein Thema, das jedes Jahr wiederkehre: Mütter mit Kleinkind, die einen Job suchen oder Job wechseln wollen, aber vom AMS nur vermittelt werden, wenn sie eine Betreuung nachweisen können. Schlamadinger: „Das müssen zumindest 20 Wochenstunden sein. Hier beißt sich die Katze in den Schweif. Denn bei der Platzvergabe werden wiederum berufstätige Eltern bevorzugt.“ Die Kinderdrehscheibe versucht hier, zu helfen.