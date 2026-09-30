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Schöne ÖFB-Aktion: „Ganz besondere Überraschung!“

Fußball International
30.09.2026 08:06
Eine schöne Aktion, die zeigt, dass Fußball nicht nur das Spiel auf dem Rasen ist.
Eine schöne Aktion, die zeigt, dass Fußball nicht nur das Spiel auf dem Rasen ist.(Bild: Krone-Collage/Screenshot/Instagram_oefb_1904)
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Von krone Sport

Schöne Bilder aus dem Ernst-Happel-Stadion! Österreichs Fußball-Nationalteam hat dabei geholfen, einem kranken Fan einen besonderen Wunsch zu erfüllen. Es war ein „Abend, der uns allen in Erinnerung bleiben wird“, schreibt der ÖFB auf Instagram. 

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„Julia ist 32 Jahre jung und hatte einen großen Herzenswunsch: einmal ein Länderspiel unseres Nationalteams live im Stadion erleben. Gemeinsam mit dem Verein -Rollende Engel- durfte der ÖFB dazu beitragen, diesen Wunsch wahr werden zu lassen“, schreibt der Verband zu einem Beitrag auf Instagram.

Eine Fotostrecke zeigt den besonderen Abend, an dem Julia einen „besonderen Fußballabend“ erleben durfte. Sie war im Nations-League-Match gegen den Kosovo (3:1) ganz nah am Geschehen. Und nach dem Spiel gab es eine weitere Überraschung.

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Besondere Überraschung
„Julia konnte Teamchef Ralf Rangnick und unsere Teamspieler persönlich kennenlernen“, heißt es vom ÖFB. Zudem überreichte der ÖFB-Aufsichtsratsvorsitzende Josef Pröll zusammen mit Teamspieler Michael Gregoritsch dessen Originaltrikot, das von der Mannschaft im Anschluss signiert wurde. 

„Liebe Julia, wir freuen uns sehr, dass du bei uns im Stadion warst und diesen besonderen Abend mit unserem Nationalteam erleben konntest“, so der ÖFB abschließend. Eine schöne Aktion, die zeigt, dass Fußball viel mehr sein kann, als das reine Duell auf dem Rasen. 

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