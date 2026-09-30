Für Graz ist der Neue mehr als nur eine Notlösung

Als Kind musste Henri Kiviaho ins Tor, weil sonst keiner wollte. Bei den Graz99ers soll er vorübergehend den verletzten Super-Goalie Max Lagace ersetzen. Doch der Finne, der bis zur Länderspielpause im November mit einem Vertrag ausgestattet wurde, kommt nicht nur als „Ersatzgoalie“.
Schon als Kind musste Henri Kiviaho als Tormann einspringen, weil sonst niemand wollte. „Ich war der Jüngste in unserer Nachbarschaft, also musste ich ins Tor“, lacht der 32-Jährige.
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