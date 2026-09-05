Steirische Finanzen: Ausblick nicht mehr negativ

Kreditwürdigkeit: Drittbester Wert für die Steiermark

Schwierige Zeiten – da kommt diese Nachricht gerade recht: Die Ratingagentur Standard & Poor‘s hat das Rating AA für die Steiermark wie in den vergangenen Jahren bestätigt. Es ist auf einer Skala von AAA bis D der drittbeste Wert, die Kreditwürdigkeit der Steiermark ist also weiterhin auch, „der Zugang zu kostengünstiger Finanzierung bleibt gewährleistet“, heißt es vom Land Steiermark. Zudem wurde der Ausblick für die Zukunft von zuletzt „negativ“ auf „stabil“ geändert.