Falsche Polizisten fordern am Telefon Kaution

In Vorarlberg häufen sich derzeit wieder betrügerische Anrufet: Unbekannte geben sich als Beamte aus und behaupten, Angehörige hätten schwere Unfälle verursacht. Um einer Haft zu entgehen, verlangen die Gauner Bargeld oder Schmuck. Die Exekutive rät dringend zur Vorsicht.
In den vergangenen Tagen wurden den Vorarlberger Sicherheitsbehörden wieder vermehrt Vorfälle einer perfiden Masche gemeldet. Am anderen Ende der Leitung mimen die Täter Staatsanwälte oder Justizbedienstete. Sie gaukeln den Opfern vor, ein nahes Familienmitglied hätte einen schlimmen Verkehrsunfall verschuldet und sitze nun hinter Gittern.
Die schockierten Angerufenen werden dann über ihre Vermögenswerte, Ersparnisse sowie Wertsachen im Haushalt ausgefragt. Die Übergabe der Beute soll direkt an der eigenen Haustür an einen angeblichen Gerichtsmitarbeiter erfolgen.
Polizei mahnt zur Vorsicht: Auf keinen Fall zahlen!
Die Kriminalpolizei appelliert an die Bevölkerung, bei derartigen Anrufen äußerst misstrauisch zu sein. Staatliche Stellen würden niemals finanzielle Auskünfte über den Hörer einholen.
Bei dubiosen Gesprächen sollte man sofort auflegen oder den genauen Namen sowie die Dienststelle des Anrufers erfragen. Zudem ist es ratsam, den vermeintlich inhaftierten Verwandten selbst zu kontaktieren, um die Geschichte zu überprüfen.
Im Zweifelsfall empfiehlt es sich, umgehend den örtlichen Polizeiposten über die zu verständigen und das eigene Umfeld über diese kriminelle Vorgehensweise aufzuklären.
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