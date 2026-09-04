Falsche Polizisten fordern am Telefon Kaution

In den vergangenen Tagen wurden den Vorarlberger Sicherheitsbehörden wieder vermehrt Vorfälle einer perfiden Masche gemeldet. Am anderen Ende der Leitung mimen die Täter Staatsanwälte oder Justizbedienstete. Sie gaukeln den Opfern vor, ein nahes Familienmitglied hätte einen schlimmen Verkehrsunfall verschuldet und sitze nun hinter Gittern.