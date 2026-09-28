Bekannte Vorarlberger Privatdetektei ist insolvent

Das Unternehmen mit Sitz in Wolfurt hat Schulden in Höhe von rund 170.000 Euro angehäuft, der Antrag auf Insolvenz kam von einem öffentlich-rechtlichen Gläubiger. Das zuständige Gericht hat den Bregenzer Rechtsanwalt Stefan Aberer zum Masseverwalter ernannt. Seine erste Aufgabe ist es nun, die finanzielle Situation der Detektei zu analysieren. Er muss kurzfristig entscheiden, ob der Betrieb des Sicherheitsdienstes weiterlaufen kann oder nicht. Bisher gibt es noch keine gesicherten Informationen darüber, was genau zum Vermögensverfall geführt hat.