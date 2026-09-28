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Pleite in Wolfurt

Bekannte Vorarlberger Privatdetektei ist insolvent

Vorarlberg
28.09.2026 15:48
Symbolbild.
Symbolbild.(Bild: Erwin Wodicka, Krone KREATIV)
Am Montag wurde am Landesgericht Feldkirch über die Berufsdetektei Marent ein Konkursverfahren eröffnet. Elf Angestellte sind von der Pleite betroffen, die Zukunft des Unternehmens ist derzeit noch völlig unklar.
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Das Unternehmen mit Sitz in Wolfurt hat Schulden in Höhe von rund 170.000 Euro angehäuft, der Antrag auf Insolvenz kam von einem öffentlich-rechtlichen Gläubiger. Das zuständige Gericht hat den Bregenzer Rechtsanwalt Stefan Aberer zum Masseverwalter ernannt. Seine erste Aufgabe ist es nun, die finanzielle Situation der Detektei zu analysieren. Er muss kurzfristig entscheiden, ob der Betrieb des Sicherheitsdienstes weiterlaufen kann oder nicht. Bisher gibt es noch keine gesicherten Informationen darüber, was genau zum Vermögensverfall geführt hat. 

Fristen für Gläubiger
Betroffene Firmen oder Personen, denen das Unternehmen noch Geld schuldet, haben bis 2. November die Möglichkeit, ihre offenen Forderungen über den KSV1870 anzumelden. Am 16. November findet dann die Prüfungs- und Berichtstagsatzung am LG Feldkirch statt. 

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