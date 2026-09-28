Spitalsmilliarde: Kritik an „Blanko-Zusage“

Die Neos folgerten daraus jedenfalls einen „unverantwortlichen Umgang mit Geldern“. „Die Landesrätin bestätigt Schwarz auf Weiß, dass hinter ihrer Milliarde kein Finanzierungsplan, kein Investitionsplan und kein Budgetpfad steht“, wetterte Fuchs. Wer eine solche Summe öffentlich verspreche, müsse auch erklären können, wofür diese bezahlt werden soll. Die genannte Zahl basiere lediglich auf einer groben Hochrechnung des ungefähren Raumbedarfs, während zeitgleich bereits Vorbereitungen für Bauplanungen anlaufen. Auch die durch Standortbündelungen erhofften Einsparungen würden nur einen Bruchteil der Summe abdecken. Die Neos fordern daher einen lückenlosen Investitionsplan bis 2050.