Über 1,3 Millionen Euro Schulden angehäuft

Wie der Kreditschutzverband von 1870 (KSV1870) mitteilt, belaufen sich die Verbindlichkeiten derzeit auf rund 1,38 Millionen Euro. Der Unternehmer ist gleichzeitig Alleingesellschafter und Geschäftsführer der Ender Gebäudereinigung GmbH, über die bereits zuvor ein Insolvenzverfahren eröffnet wurde. Die genauen Ursachen für die Pleite sind nicht bekannt und werden derzeit gemeinsam mit dem bestellten Insolvenzverwalter geprüft.