Über 1,3 Millionen Euro Schulden angehäuft

Über das Vermögen des Einzelunternehmers Jeff Ender aus Mäder ist am Landesgericht Feldkirch ein Konkursverfahren eröffnet worden. Der 37-jährige Betreiber einer Gebäudereinigung hat das Verfahren auf eigenen Antrag hin eingeleitet.
Wie der Kreditschutzverband von 1870 (KSV1870) mitteilt, belaufen sich die Verbindlichkeiten derzeit auf rund 1,38 Millionen Euro. Der Unternehmer ist gleichzeitig Alleingesellschafter und Geschäftsführer der Ender Gebäudereinigung GmbH, über die bereits zuvor ein Insolvenzverfahren eröffnet wurde. Die genauen Ursachen für die Pleite sind nicht bekannt und werden derzeit gemeinsam mit dem bestellten Insolvenzverwalter geprüft.
Prüfungs- und Berichtstagsatzung Mitte November
Zum Verwalter dieses Verfahrens wurde der Dornbirner Rechtsanwalt Markus Walla bestellt. Betroffene Geschäftspartner und Geldgeber haben ab sofort die Möglichkeit, ihre Forderungen bis zum 2. November 2026 beim KSV1870 einzureichen. Die erste gerichtliche Prüfungs- und Berichtstagsatzung ist für den 16. November am Landesgericht Feldkirch angesetzt.
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