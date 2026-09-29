Behördengroteske um schwer erkranktes Mädchen

„Ich muss ohnehin alle Behandlungen meiner Tochter privat bezahlen. Und jetzt wurde auch das noch viel teurer“, so die berufstätige Mama. „Da schulpflichtige Kinder nicht in der Zuständigkeit der Stadt liegen, ist eine Förderung der MA 10 leider nicht möglich“, so ein Sprecher von Bildungsstadträtin Bettina Emmerling (Neos). Einen gesetzlichen Ermessensspielraum sieht die Behörde nicht.