Zwischen Felsen und artenreichen Alpwiesen

Die Schwarze Königskerze fällt trotz ihrer kräftig gelben Blüten etwas aus dem gewohnten Bild der Königskerzen. Die Blüten sitzen in kleinen Knäueln entlang eines hohen, kantigen Stängels und zeigen häufig einen dunklen, rötlich-braunen Fleck am Grund. Besonders charakteristisch sind die purpurviolett gefärbten, dicht behaarten Staubfäden. Ihnen verdankt die Pflanze auch ihren etwas irreführenden Namen: Nicht die Blüten selbst sind schwarz, sondern ihre dunkle Mitte und insbesondere die auffällig gefärbten Staubfäden dürften zur Bezeichnung „schwarz“ geführt haben. Mit einer Wuchshöhe von meist 50 bis 100 Zentimetern gehört sie zu den stattlicheren Pflanzen am Wegesrand. Ihre Blütezeit reicht von Juni bis September. Anders als manche ihrer verwandten Arten bevorzugt die Schwarze Königskerze keine ausgesprochen trockenen, kargen Plätze. Sie wächst bevorzugt auf frischen Ruderalflächen, an Wegrändern, auf Schuttplätzen, an Ufern und auf Waldschlägen. Damit kann sie auch dort auftauchen, wo sich natürliche Vegetation und vom Menschen geprägte Lebensräume überschneiden – etwa entlang von Wegen und im Umfeld von Alpen. Die Königskerze ist vor allem auf die Bestäubung durch Pollen sammelnde Insekten wie Hummeln und Wildbienen ausgerichtet.