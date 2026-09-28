Kein Geld für Bio-Unterwäsche: Aus für Inno-Tex

Die Hohenemser Inno-Tex GmbH hat beim Landesgericht Feldkirch ein Konkursverfahren beantragt. Das Textilunternehmen mit Sitz in der Markus-Sittikus-Straße wurde erst im Jahr 2025 gegründet, um einen vollständig naturbasierten Hygiene-Slip zu entwickeln und auf den Markt zu bringen.
Der geplante Marktstart scheiterte nach Angaben des KSV1870 jedoch an der Finanzierung. Das ursprüngliche Geschäftsmodell sah vor, das Projekt durch eine Kombination aus Fördermitteln, Bankkrediten, eigenen Ersparnissen und privaten Geldgebern zu verwirklichen. Da diese Mittel nicht zustande kamen und kurzfristig kein neuer Geldgeber gefunden werden konnte, musste das Unternehmen nun die Zahlungsunfähigkeit anmelden.
Ansprüche bis 23. November anmelden
Mitarbeiter sind von der Schließung nicht betroffen, da das Unternehmen keine Angestellten beschäftigte. Die Schulden belaufen sich derzeit auf rund 57.000 Euro, die sich auf insgesamt sieben verschiedene Geldgeber und Geschäftspartner verteilen. Als Verwalter für die Abwicklung des Verfahrens wurde der Dornbirner Rechtsanwalt Lukas Pfefferkorn eingesetzt. Betroffene Geldgeber können ihre Ansprüche noch bis zum 9. November 2026 anmelden, bevor am 23. November die erste gerichtliche Verhandlung am Landesgericht Feldkirch stattfindet.
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