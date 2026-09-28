Kein Geld für Bio-Unterwäsche: Aus für Inno-Tex

Ansprüche bis 23. November anmelden

Mitarbeiter sind von der Schließung nicht betroffen, da das Unternehmen keine Angestellten beschäftigte. Die Schulden belaufen sich derzeit auf rund 57.000 Euro, die sich auf insgesamt sieben verschiedene Geldgeber und Geschäftspartner verteilen. Als Verwalter für die Abwicklung des Verfahrens wurde der Dornbirner Rechtsanwalt Lukas Pfefferkorn eingesetzt. Betroffene Geldgeber können ihre Ansprüche noch bis zum 9. November 2026 anmelden, bevor am 23. November die erste gerichtliche Verhandlung am Landesgericht Feldkirch stattfindet.