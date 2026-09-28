Zukunftsdialog: Klimaschutz schafft Lebensqualität

Bürgermeister Christian Scheider betonte, dass Klagenfurt bereits seit vielen Jahren Maßnahmen beim Klimaschutz umsetze. Umwelt-Abteilungsleiter Wolfgang Hafner sei dabei seit 2011 eine treibende Kraft. „Klagenfurt verfolgt diese Maßnahmen schon lange. Wir nehmen eine Vorreiterrolle in Österreich ein und haben bereits gute Ergebnisse erzielt“, sagte Scheider. So seien die Treibhausgasemissionen seit 2018 deutlich reduziert worden. Auch die Zahl der Fahrgäste in den Bussen habe sich seit 2019 verdoppelt.“