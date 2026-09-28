Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Klagenfurt Vorreiter

Zukunftsdialog: Klimaschutz schafft Lebensqualität

Kärnten
28.09.2026 19:00
Begrünte Häuser tun in Zeiten der Hitze gut.
Begrünte Häuser tun in Zeiten der Hitze gut.(Bild: Krone KREATIV/Daniel Scharinger, Gerhard Wild/picturedesk.com)
Porträt von Christian Tragner
Von Christian Tragner

Klagenfurt ist Teil der EU-Mission „100 klimaneutrale und smarte Städte bis 2030“ und will Vorreiter beim Klimaschutz werden. Doch welchen konkreten Nutzen bringt dieses Engagement für die Stadt? Dieser Frage wurde beim Zukunftsdialog „Klagenfurt moves forward“ im Lakeside Park nachgegangen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Bürgermeister Christian Scheider betonte, dass Klagenfurt bereits seit vielen Jahren Maßnahmen beim Klimaschutz umsetze. Umwelt-Abteilungsleiter Wolfgang Hafner sei dabei seit 2011 eine treibende Kraft. „Klagenfurt verfolgt diese Maßnahmen schon lange. Wir nehmen eine Vorreiterrolle in Österreich ein und haben bereits gute Ergebnisse erzielt“, sagte Scheider. So seien die Treibhausgasemissionen seit 2018 deutlich reduziert worden. Auch die Zahl der Fahrgäste in den Bussen habe sich seit 2019 verdoppelt.“

Dr. Jürgen Schneider, Dr. Wolfgang Hafner, Christian Scheider, Marika Lagger-Pöllinger, Ronald ...
Dr. Jürgen Schneider, Dr. Wolfgang Hafner, Christian Scheider, Marika Lagger-Pöllinger, Ronald Rabitsch, Isabella Jandl, Teresa Steininger und Sandra Wassermann nahmen im Lakeside Park am Zukunftsdialog 2026 teil.(Bild: Nicolas Zangerle)

Auch Landesrätin Maria Lagger-Pöllinger (SP) war beim Zukunftsdialog dabei. „Klimaschutz steigert die Lebensqualität.“ Gleichzeitig bereiten ihr die Folgen der Hitze Sorgen. „Besonders die Auswirkungen auf die Landwirtschaft und die damit verbundenen Schäden sind ernst zu nehmen. Klagenfurt ist auf einem guten Weg.“

Wirtschaft und Klimaschutz gehen Hand in Hand
Vizebürgermeister Ron Rabitsch (SP) präsentierte mit dem Projekt „Cool Down“ Aktivitäten wie das Setzen von 1000 Bäum für eine Kühlung der Stadt. „Wir investieren in eine grüne Stadt, setzen auf Entsiegelung. Wirtschaft und Umwelt schließen sich nicht mehr aus. Es trifft sogar das Gegenteil ein – mittlerweile gehen sie Hand in Hand.“

Stadträtin Sandra Wassermann (FP) verwies auf die Kläranlage und die Biogasumlage. „Dafür sind Investitionen von 80 Millionen Euro vorgesehen.“ Gleichzeitig gebe es weitere Wünsche im öffentlichen Verkehr. „Wir hätten gerne eine vierte Buslinie, die im Zehn-Minuten-Takt fährt. Das kostet eine Million Euro extra. Vielleicht kann man das Geld auftreiben“, sagte Wassermann.

Wer beim Klima nichts unternimmt, wird abgestraft
Jürgen Schneider reiste vom Bundesministerium für Umwelt und Klima an. „Wer nichts für den Klimaschutz macht, wird abgestraft. Weil auch die Standorte unattraktiver werden. Wer viel macht, wird belohnt.“  Mit Teresa Steininger nahm sogar eine OECD-Beuaftragte am Zukunftsdialog teil.

Online zugeschaltet war die Wissenschaftlerin des Jahres 2024, Sigrid Stagl. Sie zeigte sich beeindruckt von den Entwicklungen in Klagenfurt, mahnte aber zu weiteren Anstrengungen: „Wir waren beim Klimaschutz lange Nachzügler, müssen schauen, dass wir endlich in die Gänge kommen.“ Die Ökonomin verwies auf die volkswirtschaftlichen Folgen des Nichtstuns. „Es bedarf einer verantwortungsvollen Klimapolitik. Die Schäden könnten demnach das Dreifache der Kosten ausmachen, die für Klimaschutzmaßnahmen erforderlich sind.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kärnten
28.09.2026 19:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Papst Leo XIV. hat Frankreich dazu aufgerufen, nukleare Waffen zu verbieten.
Gegen „Kriegsgedöns“
Papst ruft Frankreich zu atomarer Abrüstung auf
Israels Armee hat am Freitag ein Tunnelsystem der Hamas im Süden des Gaza-Streifens zerstört. 
Zwei Kilometer lang
Israel jagt in Gaza Hamas-Tunnel in die Luft
Eine Bürgerinitiative fordert strengere Regeln für die Lieferdrohnen von Amazon.
„Wie ein Bienenstock“
Texaner wehren sich gegen Amazons Lieferdrohnen
Nicht nur Reichensport
Hier können Kinder gratis Reitsportluft schnuppern
Russlands Präsident Wladimir Putin mit dem Oligarchen Alischer Usmanow (Archivbild)
Usmanow und Fridman
EU hebt Sanktionen gegen russische Oligarchen auf
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
In Europa: Hitzeglocke bringt noch einmal 40 Grad
96.581 mal gelesen
Auch in Österreich erwarten uns kommende Woche noch einmal ungewöhnlich hohe Temperaturen.
Motor
Riesen-Rückruf bei VW: Fast vier Millionen Autos!
88.224 mal gelesen
Der VW-Konzern muss Millionen Fahrzeuge zurückrufen.
Österreich
Winkens zu „Gunkl“: „Du hast ein Leben zerstört!“
81.425 mal gelesen
Elke Winkens vergangene Woche in einem Wiener Gasthaus: „All die furchtbaren Fälle lassen bei ...
Innenpolitik
Nach „Krone“-Interview: SPÖ völlig in Schockstarre
1520 mal kommentiert
Bekommt Andreas Babler Konkurrenz? Der Vizekanzler will es wohl noch nicht ganz wahrhaben.
Österreich
„Danke, Österreich!“ So funktioniert Integration
988 mal kommentiert
Mit der Flüchtlingswelle 2015 kamen sehr viele Menschen nach Österreich.
Innenpolitik
So macht sich Kickl über SPÖ und Zeiler lustig
908 mal kommentiert
FPÖ-Chef Herbert Kickl quittiert die aktuelle Obmanndiskussion innerhalb der SPÖ mit Spott und ...
Mehr Kärnten
Zugaben in Taggenbrunn
Startenor Jonas Kaufmann kehrt nach Kärnten zurück
Klagenfurt Vorreiter
Zukunftsdialog: Klimaschutz schafft Lebensqualität
Suche läuft
Morgensterns Heli weg! „Da waren Profis am Werk“
Krone Plus Logo
Ein Täter ist flüchtig
„Hat nicht Nein gesagt“: Schülerin vergewaltigt
Causa Gerhard Zeiler
Fellner will SPÖ-Landeschefs an einen Tisch holen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf