Eisiger Widerstand gegen Tiefkühlwerk-Schließung

Konzern investierte nichts

Besonders bitter: „Während die Bauern in den letzten Jahren kräftig investiert haben, sind beim Konzern Investitionen in den Standort ausgeblieben“, so Wieser. Jetzt müsse alles darangesetzt werden, die Verarbeitung wertvoller Lebensmittel in Groß-Enzersdorf zu erhalten. Der mächtige Gewerkschafter verspricht, sich mit Belegschaftsvertretung und Bauernschaft für eine Fortführung der Produktion einzusetzen.