Spezial-Lkw liefert vier Kilometer Schlauch

Die LUF GmbH entwickelt Löschfahrzeuge und Pumpsysteme in Thüringen. Die eigene Betriebsfeuerwehr wurde 2022 gegründet. Auch das neue Einsatzfahrzeug – ein vierachsiger DAF-Lkw – hat die Firma selbst konstruiert und gebaut. Im Container stecken fest verbaute Pumpen, ein Kran-Roboter und 4000 Meter Schlauchmaterial. Das ist doppelt so viel wie beim Vorgängermodell.