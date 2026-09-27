Spezial-Lkw liefert vier Kilometer Schlauch

Die Betriebsfeuerwehr der LUF GmbH in Thüringen hat am Samstag ein neues Einsatzfahrzeug und eine Feuerwehrfahne gesegnet. Das Fahrzeug ist ab sofort im Dienst und steht bei Großbränden oder Hochwasser im gesamten Land bereit.
Die LUF GmbH entwickelt Löschfahrzeuge und Pumpsysteme in Thüringen. Die eigene Betriebsfeuerwehr wurde 2022 gegründet. Auch das neue Einsatzfahrzeug – ein vierachsiger DAF-Lkw – hat die Firma selbst konstruiert und gebaut. Im Container stecken fest verbaute Pumpen, ein Kran-Roboter und 4000 Meter Schlauchmaterial. Das ist doppelt so viel wie beim Vorgängermodell.
Gerüstet für Unwettereinsätze
Das System fördert große Wassermengen über lange Strecken. Die 15 aktiven Mitglieder rücken damit aus, wenn die normalen Feuerwehren an ihre Grenzen stoßen. Wie nötig das ist, zeigte sich bereits im Sommer: Nach Unwettern pumpten fünf Feuerwehrleute in Sölden verschlammte Klärbecken aus. Der Einsatz dauerte 217 Stunden.
„Entscheidend ist, dass im Ernstfall Menschen, Erfahrung und Technik optimal zusammenspielen“, sagte Landesrat Christian Gantner bei der Übergabe und dankte den Einsatzkräften. Neben der Technik feierte die Mannschaft um Kommandant Thomas Gassner auch ihre neue Fahne. Als Fahnenpatin stand den Florianis Sibylle Brunold zur Seite.
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