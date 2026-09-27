Luca Ladler erpinselt sich die Silbermedaille

Für das Highlight aus Vorarlberger Sicht sorgte Luca Ladler aus Fußach. Der Maler setzte die traditionsreiche rot-weiß-rote Erfolgsserie in seinem Beruf fort und sicherte sich vor 15.000 Zuschauern den Vizeweltmeistertitel. Die Fachkraft des Betriebes „Hannes Hagen Präzision.Farbe“ in Lustenau wurde von Christoph Pessl betreut. Der ehemalige Weltmeister begleitet Luca Ladler als Experte und Trainer. „Er muss in den letzten drei Stunden sauber, fleißig und behutsam weiterarbeiten und die Nerven behalten. Dann, glaube ich, passt es“, sagt Pessl, als es am Samstag am Ende ums Design ging. Der ehemalige Champion fieberte kräftig mit: „Da steigt einem selbst die Gänsehaut auf. Die Emotionen kommen wieder hoch, und man erinnert sich daran, was man selbst erlebt hat.“