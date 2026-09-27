Luca Ladler erpinselt sich die Silbermedaille

Einen erfolgreichen Auftritt absolvierten die Vorarlberger Fachkräfte bei den Berufsweltmeisterschaften (WorldSkills) in Shanghai: Sie kehren mit einer Silbermedaille, zwei Bronzemedaillen sowie fünf „Medals for Excellence“ im Gepäck ins Ländle zurück.
Für das Highlight aus Vorarlberger Sicht sorgte Luca Ladler aus Fußach. Der Maler setzte die traditionsreiche rot-weiß-rote Erfolgsserie in seinem Beruf fort und sicherte sich vor 15.000 Zuschauern den Vizeweltmeistertitel. Die Fachkraft des Betriebes „Hannes Hagen Präzision.Farbe“ in Lustenau wurde von Christoph Pessl betreut. Der ehemalige Weltmeister begleitet Luca Ladler als Experte und Trainer. „Er muss in den letzten drei Stunden sauber, fleißig und behutsam weiterarbeiten und die Nerven behalten. Dann, glaube ich, passt es“, sagt Pessl, als es am Samstag am Ende ums Design ging. Der ehemalige Champion fieberte kräftig mit: „Da steigt einem selbst die Gänsehaut auf. Die Emotionen kommen wieder hoch, und man erinnert sich daran, was man selbst erlebt hat.“
Zweimal Bronze
Auch in den technischen Bewerben gab es Grund zum Jubeln: Der Absolvent der HTL Dornbirn, René Bitschnau aus Frastanz, sicherte sich in der Kategorie Chemielabortechnik die Bronzemedaille. Eine weitere Bronzemedaille ging in der Maschinenbautechnik an Keanu Frick aus Lauterach. Der Mitarbeiter der Julius Blum GmbH in Höchst schaffte nach intensiver Vorbereitung durch Trainer Lukas Schwärzler den Sprung auf das internationale Treppchen.
Neben den drei Medaillen heimsten die Vorarlberger noch fünf „Medals for Excellence“ ein. Diese werden für das Erreichen von mindestens 700 von 800 möglichen Punkten vergeben. Diese begehrte Auszeichnung erhielten Anlagenelektriker Janick Gehrer, Hotel-Rezeptionistin Elena Mathis, CNC-Fräser Deniz Mutun, Schweißer Simon Österle sowie Maschinenbau-CAD-Techniker Sandro Flatz.
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