Aufregung um Ronaldo: Jesus kündigt Gespräch an

Ein ungewohntes Bild! Erstmals seit 18 Jahren saß Cristiano Ronaldo in der portugiesischen Nationalmannschaft 90 Minuten lang auf der Bank. Dabei sorgte er mit seinem Verhalten für Aufsehen. Sein Trainer Jorge Jesus kündigt nun ein Gespräch an.
Mit seiner Reservistenrolle am Sonntagabend war der 41-jährige Altstar offenbar gar nicht einverstanden. Der Offensivmann von Al-Nassr schmorte beim 2:1-Sieg seiner Portugiesen gegen Norwegen auf der Bank. Nach dem Schlusspfiff in Oslo klatschte er weder mit seinen Teamkollegen ab noch bedankte er sich bei mit den mitgereisten Fans.
„Ich kann seine Gedanken nicht lesen“
„Ich habe es nicht bemerkt. Erst nach dem Spiel ist es mir aufgefallen, nachdem ich bereits mehrfach darauf angesprochen wurde“, meinte Portugal-Teamchef Jorge Jesus, als er auf das Verhalten von „CR7“ angesprochen wurde.
Dass Ronaldo den Weg zu den Fans verweigerte, sorgte für Kopfschütteln. Auch bei Jesus herrschte Rätselraten. „Das müsst ihr ihn selbst fragen. Ich kann seine Gedanken nicht lesen, aber ich werde es wissen, wenn ich mit ihm spreche“, so der 72-Jährige.
Und er stellte klar: „Nur weil er heute nicht gespielt hat, bedeutet das nicht, dass ich nicht auf ihn zähle!“ Gut möglich also, dass Ronaldo am Donnerstag gegen Dänemark schon wieder zum Einsatz kommt …
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