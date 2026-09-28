Aufregung um Ronaldo: Jesus kündigt Gespräch an

Mit seiner Reservistenrolle am Sonntagabend war der 41-jährige Altstar offenbar gar nicht einverstanden. Der Offensivmann von Al-Nassr schmorte beim 2:1-Sieg seiner Portugiesen gegen Norwegen auf der Bank. Nach dem Schlusspfiff in Oslo klatschte er weder mit seinen Teamkollegen ab noch bedankte er sich bei mit den mitgereisten Fans.