Fürstin Charlène sorgt mit diesem Look für Staunen.

Bei Charlènes Besuch der Eröffnung der 2. Internationalen Schmuckmesse „Joya“ in Monaco waren die Blicke nicht auf die funkelnden Schmuckstücke in den Vitrinen gerichtet, sondern nur auf die Fürstin. Der Grund lag auf der Hand: Denn die Ehefrau von Fürst Albert überraschte mit einem Look, der außergewöhnlicher nicht sein könnte!