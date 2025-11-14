Fürstin Charlène sorgt mit diesem Look für Staunen.

Fürstin Charlène von Monaco hat mit ihrem neuesten Look einen modischen Volltreffer gelandet. Denn das Outfit, das die 47-Jährige jetzt bei einem Termin im Fürstentum präsentierte, sorgte für jede Menge Staunen.
Bei Charlènes Besuch der Eröffnung der 2. Internationalen Schmuckmesse „Joya“ in Monaco waren die Blicke nicht auf die funkelnden Schmuckstücke in den Vitrinen gerichtet, sondern nur auf die Fürstin. Der Grund lag auf der Hand: Denn die Ehefrau von Fürst Albert überraschte mit einem Look, der außergewöhnlicher nicht sein könnte!
Outfit mit optischer Illusion
Charlène erschien nämlich in einem Ensemble aus Hose und Bluse des französischen Labels Edward Anchour in Schwarz mit weißem Kragen und weißen Details, die dem Look nicht nur einen künstlerischen Anstrich gaben, sondern auch eine optische Illusion verliehen.
Den Hingucker-Look mit Perlen-Knöpfen kombinierte die Ehefrau von Fürst Albert mit schwarzen High Heels sowie Perlenohrringen. Ihre blonden Haare trug Charlène zudem zu einem eleganten Knoten am Hinterkopf zusammengebunden, während zwei Strähnen sanft ihr Gesicht umspielten.
Fans jubeln über Hingucker-Look
Bei der Eröffnung der „Joya“ zeigte Charlène schließlich viel Interesse an den edlen Kreationen. Zu bewundern ist bei der Ausstellung in Monaco eine Auswahl an antikem und zeitgenössischem Schmuck.
Und während die Fürstin sich an der Vielfalt des Schmuckhandwerks erfreute, kamen die Royal-Fans im Netz über ihren extravaganten Look aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. Kommentare wie „Eleganz und Exzellenz“, „Bravo“, „Tolles Outfit“ oder „Prinzessin Charlène sieht großartig aus“, fluteten unter anderem das Instagram-Posting auf dem Profil des Fürstenpaares.
Und auch wir finden: Dieser Look zählt eindeutig zu einem der herausragendsten, den Fürstin Charlène im Jahr 2025 getragen hat!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.