Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Royaler Hingucker!

Fürstin Charlène sorgt mit diesem Look für Staunen

Royals
14.11.2025 14:00
Fürstin Charlène zeigte sich in einem Look bei einem Termin in Monaco, der außergewöhnlicher ...
Fürstin Charlène zeigte sich in einem Look bei einem Termin in Monaco, der außergewöhnlicher nicht sein könnte.(Bild: Viennareport)

Fürstin Charlène von Monaco hat mit ihrem neuesten Look einen modischen Volltreffer gelandet. Denn das Outfit, das die 47-Jährige jetzt bei einem Termin im Fürstentum präsentierte, sorgte für jede Menge Staunen.

0 Kommentare

Bei Charlènes Besuch der Eröffnung der 2. Internationalen Schmuckmesse „Joya“ in Monaco waren die Blicke nicht auf die funkelnden Schmuckstücke in den Vitrinen gerichtet, sondern nur auf die Fürstin. Der Grund lag auf der Hand: Denn die Ehefrau von Fürst Albert überraschte mit einem Look, der außergewöhnlicher nicht sein könnte!

Outfit mit optischer Illusion
Charlène erschien nämlich in einem Ensemble aus Hose und Bluse des französischen Labels Edward Anchour in Schwarz mit weißem Kragen und weißen Details, die dem Look nicht nur einen künstlerischen Anstrich gaben, sondern auch eine optische Illusion verliehen. 

Fürstin Charlène sorgt mit diesem Look für Staunen.
Fürstin Charlène sorgt mit diesem Look für Staunen.(Bild: AFP/VALERY HACHE)
Das Outfit des französischen Labels Edward Anchour sorgt für eine optische Illusion.
Das Outfit des französischen Labels Edward Anchour sorgt für eine optische Illusion.(Bild: AFP/VALERY HACHE)

Den Hingucker-Look mit Perlen-Knöpfen kombinierte die Ehefrau von Fürst Albert mit schwarzen High Heels sowie Perlenohrringen. Ihre blonden Haare trug Charlène zudem zu einem eleganten Knoten am Hinterkopf zusammengebunden, während zwei Strähnen sanft ihr Gesicht umspielten.

Fans jubeln über Hingucker-Look
Bei der Eröffnung der „Joya“ zeigte Charlène schließlich viel Interesse an den edlen Kreationen. Zu bewundern ist bei der Ausstellung in Monaco eine Auswahl an antikem und zeitgenössischem Schmuck.

Charlène bewunderte die zahlreichen Kostbarkeiten in den Vitrinen.
Charlène bewunderte die zahlreichen Kostbarkeiten in den Vitrinen.(Bild: AFP/VALERY HACHE)
Die Fans hatten allerdings nur Augen für das Outfit der Fürstin von Monaco!
Die Fans hatten allerdings nur Augen für das Outfit der Fürstin von Monaco!(Bild: AFP/VALERY HACHE)

Und während die Fürstin sich an der Vielfalt des Schmuckhandwerks erfreute, kamen die Royal-Fans im Netz über ihren extravaganten Look aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. Kommentare wie „Eleganz und Exzellenz“, „Bravo“, „Tolles Outfit“ oder „Prinzessin Charlène sieht großartig aus“, fluteten unter anderem das Instagram-Posting auf dem Profil des Fürstenpaares.

Lesen Sie auch:
Charlène von Monaco setzte am Montagabend beim Ballon d‘Or in Paris auf schlichte Eleganz und ...
Fürstin mit Wow-Look
Charlène stahl beim Ballon d‘Or allen die Show
23.09.2025
„Zittere noch heute“
Fürstin Charlène: Gabriella war in Lebensgefahr
22.08.2025

Und auch wir finden: Dieser Look zählt eindeutig zu einem der herausragendsten, den Fürstin Charlène im Jahr 2025 getragen hat!

Porträt von Daniela Altenweisl
Daniela Altenweisl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
120.707 mal gelesen
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Ski Alpin
Neuer Freund verleiht Skistar noch größere Flügel
93.376 mal gelesen
Veronika Aigner wurde heuer Doppel-Weltmeisterin und gewann den Gesamtweltcup.
Gericht
Schwester legte Kopftuch ab: 14-Jähriger zuckt aus
73.668 mal gelesen
Die 16-Jährige legte ihr Kopftuch freiwillig ab. Dem Bruder passte das gar nicht.
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
924 mal kommentiert
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
912 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Mehr Royals
Royaler Hingucker!
Fürstin Charlène sorgt mit diesem Look für Staunen
Flucht vor Skandalen
Sarah Ferguson geht ins Luxus-Exil nach Portugal!
„Die Hölle“
Lady Frederick Windsor packt über die Royals aus
Ein aufwühlendes Jahr
Britischer König Charles feiert den 77. Geburtstag
„Geschmackvoll dezent“
Prinz William gewährt Einblick in die Forest Lodge
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf