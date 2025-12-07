Gabriella stiehlt Mama Charlène glatt die Show

Fürst Albert und seine Charlène haben am Sonntag offiziell die Weihnachtszeit eingeläutet: Das Fürstenpaar von Monaco verschickte seine offizielle Weihnachtskarte. Und eine stahl allen die Show!
Die Vorfreude aufs Weihnachtsfest steigt auch im Fürstenhaus Monaco. Am Sonntag veröffentlichten Charlène und Albert ihre offizielle Weihnachtskarte, die bei den Royal-Fans für Entzücken sorgte.
Fürstenfamilie vorm Kamin
Die Fürstenfamilie präsentierte sich für ihren Weihnachtsgruß vor dem Kaminfeuer, im Hintergrund funkelte bereits der festlich geschmückte Christbaum im Licht der Flammen.
Während Albert und Prinz Jacques im dunkelblauen Partnerlook im Hintergrund stehen, haben Charlène und Prinzessin Gabriella vorne auf einem edlen Samtsofa Platz genommen.
Gabriella sieht aus wie Märchenprinzessin!
Und vor allem Gabriella sieht auf dem Foto einfach zauberhaft aus! Die Zehnjährige trug für den festlichen Schnappschuss ein Kleid aus zartem rosa Tüll und mit glitzernden Details, das sie wie eine Märchenprinzessin erscheinen ließ.
Silberne Ballerinas und eine festliche Lockenpracht machten den Look von Gabriella, die schelmisch in die Kamera grinst, perfekt.
„Harley“ durfte auch aufs Bild
Ihre Mama, die sich für ein graubraunes Strickkleid mit Plisseerock entschieden hatte, überließ ihrer Tochter aber sicherlich gerne das Rampenlicht. Wie auch dem zuckersüßen Gast, der sich auf das Familienfoto geschlichen hatte.
Denn zwischen Charlène und Gabriella hat sich Chihuahua „Harley“ aufs Bild geschlichen. Der süße Vierbeiner hat auch schon bei offiziellen Auftritten der Fürstin für jede Menge Begeisterung gesorgt und macht das Familienfoto der Fürstenfamilie in diesem Jahr perfekt!
Zwillinge feiern Geburtstag
Übrigens haben Albert, Charlène und ihre Zwillinge im Dezember gleich mehrfach Grund zum Feiern. Denn abseits der Weihnachtsfeiertage steht auch der Geburtstag von Jacques und Gabriella an. Die beiden werden am 10. Dezember nämlich elf Jahre alt!
