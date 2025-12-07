Gabriella stiehlt Mama Charlène glatt die Show

Silberne Ballerinas und eine festliche Lockenpracht machten den Look von Gabriella, die schelmisch in die Kamera grinst, perfekt.

„Harley“ durfte auch aufs Bild

Ihre Mama, die sich für ein graubraunes Strickkleid mit Plisseerock entschieden hatte, überließ ihrer Tochter aber sicherlich gerne das Rampenlicht. Wie auch dem zuckersüßen Gast, der sich auf das Familienfoto geschlichen hatte.