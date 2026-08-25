Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Hot in „Baywatch“-Rot

Für diesen Look braucht Brooks Nader Waffenschein!

Star-Style
25.08.2026 14:31
Für diesen Look braucht Brooks Nader einen Waffenschein! In hottem „Baywatch“-Rot zog die neue ...
Für diesen Look braucht Brooks Nader einen Waffenschein! In hottem „Baywatch“-Rot zog die neue Pam Anderson auf Capri alle Blicke auf sich.(Bild: PPS/www.PPS.at)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Brooks Nader versetzt Capri in einen wahren Ausnahmezustand! Kein Wunder, denn die neue „Baywatch“-Sirene entschied sich für einen Ausflug auf die Lieblingsinsel der Stars für einen Look, der ähnlich heiß wie ihr legendärer Badeanzug war.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Brooks Nader lässt nach dem Drehschluss der neuen „Baywatch“-Serie im Mittelmeer-Urlaub nicht nur die Seele baumeln, sondern sorgt fast täglich für einen Hingucker. Nach einem Bad im Gucci Minikleid und in High Heels zog es die 29-Jährige Anfang der Woche zum Luxus-Shopping in die Gassen von Capri.

In einem Outfit, das definitiv dafür gedacht war, aufzufallen!

Brooks Nader sorgte mit ihrer „Gang“ auf Capri für ein Blitzlichtgewitter.
Brooks Nader sorgte mit ihrer „Gang“ auf Capri für ein Blitzlichtgewitter.(Bild: PPS/www.PPS.at)

Midnight-Shopping in Luxusboutique
Denn das Model und seine „Gang“ stöckelte in einem hautengen, tief dekolletierten Satinkleid in „Baywatch“-Rot vorbei an Luxusboutiquen, um schließlich bei Saint Laurent einzukehren. 

Dort ließ sie sich beraten und ähnlich freizügige Outfits zeigen. Ob sie fündig wurde? Unklar! Fix ist aber: Der große Auftritt auf einer Insel, auf der sich jährlich zahlreiche Promis tummeln, war ihr gewiss.

Brooks Nader ließ sich in einer Luxusboutique beraten.
Brooks Nader ließ sich in einer Luxusboutique beraten.(Bild: PPS/www.PPS.at)
Ob sie fündig wurde? Ungewiss!
Ob sie fündig wurde? Ungewiss!(Bild: PPS/www.PPS.at)

Nader-Clan macht Promi-Hotspots unsicher
Auf Instagram hält Nader ihre Fans übrigens auf dem Laufenden und teilt fleißig sexy Schnappschüsse ihrer Europa-Auszeit. Und wie aktuelle Aufnahmen beweisen, ist der Nader-Clan, der längst als die neuen Kardashians gehypt wird, nach dem nächtlichen Shopping-Ausflug auf Capri  längst weitergezogen ist und aktuell Saint-Tropez unsicher macht.

Lesen Sie auch:
Brooks Nader hatte es wohl eilig und hüpfte statt im Bikini einfach mal im Gucci-Outfit ins ...
Nasse Nixe
Brooks Nader geht in Minikleid & High Heels baden
19.08.2026
„Will nicht weinen“
Brooks Nader mega hot beim „Baywatch“-Abschluss
07.08.2026

Aber ob Italien oder Südfrankreich – das Rezpet der sexy Blondine bleibt dasselbe: sexy Outfits, Party und jede Menge Luxus! Und bei den Fans steigt wohl schon jetzt die Vorfreude auf die neuesten heißen Schnappschüsse. Denn die lassen vermutlich nicht allzu lange auf sich warten ...

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Star-Style
25.08.2026 14:31
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Niederösterreich
Promiarzt stirbt bei Flugzeugkollision in NÖ
198.961 mal gelesen
Für die beiden Piloten kam jede Hilfe zu spät.
Außenpolitik
„Wenn die FPÖ in Österreich gewinnt, dann …“
171.859 mal gelesen
Die AfD-Chefin beim Interview über den Dächern Wiens
Kärnten
Superzelle zieht Spur der Verwüstung durch Badeort
125.060 mal gelesen
Eine heftige Superzelle zog über Lignano hinweg. 
Außenpolitik
„Wenn die FPÖ in Österreich gewinnt, dann …“
3670 mal kommentiert
Die AfD-Chefin beim Interview über den Dächern Wiens
Kolumnen
Was uns bei blauer Kanzlerschaft blüht
3269 mal kommentiert
Was die FPÖ wirklich vorhat – wir werden es wohl bald erleben.
Innenpolitik
Babler: „Menschen, die da sind, werden da bleiben“
1342 mal kommentiert
ORF-„Sommergespräch“: SPÖ-Chef Andreas Babler stellte sich den Fragen von Moderatorin Simone ...
Mehr Star-Style
Hot in „Baywatch“-Rot
Für diesen Look braucht Brooks Nader Waffenschein!
Fühlte sich unsicher
Scarlett Johansson enthüllt ihr Beauty-Geheimnis
Stars & Style
Happy Birthday, Fashion-Queen Dua Lipa!
Oben und unten „ohne“
Margaret Qualley sorgt mit Naked-Shoes für Furore
Sexy Hochzeits-Look
Penny Lancaster leiht Freundin von Sohn ihr Kleid
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf