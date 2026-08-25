Für diesen Look braucht Brooks Nader Waffenschein!

Brooks Nader lässt nach dem Drehschluss der neuen „Baywatch“-Serie im Mittelmeer-Urlaub nicht nur die Seele baumeln, sondern sorgt fast täglich für einen Hingucker. Nach einem Bad im Gucci Minikleid und in High Heels zog es die 29-Jährige Anfang der Woche zum Luxus-Shopping in die Gassen von Capri.