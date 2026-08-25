Für diesen Look braucht Brooks Nader Waffenschein!

Brooks Nader versetzt Capri in einen wahren Ausnahmezustand! Kein Wunder, denn die neue „Baywatch“-Sirene entschied sich für einen Ausflug auf die Lieblingsinsel der Stars für einen Look, der ähnlich heiß wie ihr legendärer Badeanzug war.
Brooks Nader lässt nach dem Drehschluss der neuen „Baywatch“-Serie im Mittelmeer-Urlaub nicht nur die Seele baumeln, sondern sorgt fast täglich für einen Hingucker. Nach einem Bad im Gucci Minikleid und in High Heels zog es die 29-Jährige Anfang der Woche zum Luxus-Shopping in die Gassen von Capri.
In einem Outfit, das definitiv dafür gedacht war, aufzufallen!
Midnight-Shopping in Luxusboutique
Denn das Model und seine „Gang“ stöckelte in einem hautengen, tief dekolletierten Satinkleid in „Baywatch“-Rot vorbei an Luxusboutiquen, um schließlich bei Saint Laurent einzukehren.
Dort ließ sie sich beraten und ähnlich freizügige Outfits zeigen. Ob sie fündig wurde? Unklar! Fix ist aber: Der große Auftritt auf einer Insel, auf der sich jährlich zahlreiche Promis tummeln, war ihr gewiss.
Nader-Clan macht Promi-Hotspots unsicher
Auf Instagram hält Nader ihre Fans übrigens auf dem Laufenden und teilt fleißig sexy Schnappschüsse ihrer Europa-Auszeit. Und wie aktuelle Aufnahmen beweisen, ist der Nader-Clan, der längst als die neuen Kardashians gehypt wird, nach dem nächtlichen Shopping-Ausflug auf Capri längst weitergezogen ist und aktuell Saint-Tropez unsicher macht.
Aber ob Italien oder Südfrankreich – das Rezpet der sexy Blondine bleibt dasselbe: sexy Outfits, Party und jede Menge Luxus! Und bei den Fans steigt wohl schon jetzt die Vorfreude auf die neuesten heißen Schnappschüsse. Denn die lassen vermutlich nicht allzu lange auf sich warten ...
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