Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Intensivstation

Dieb soff sich bei Warten auf Polizei ins „Koma“

Ausland
13.09.2025 10:12
(Bild: Manuel faba stock.adobe)

Ein völlig skurriler Ladendiebstahl hab sich am Freitagvormittag zugetragen. Während der Besitzer mit dem mutmaßlichen Dieb auf das Eintreffen der Polizei wartete, betrank sich der Langfinger bis zur Bewusstlosigkeit.

0 Kommentare

Der 44-Jährige habe am Freitagvormittag in Partenstein (süddeutsches Bundesland Bayern) eine nicht bezahlte Weinflasche ausgetrunken, ohne abzusetzen, teilte die Polizei mit.

Danach lag er für mehrere Stunden bewusstlos auf der Intensivstation eines Krankenhauses. Samstag früh wacht er wieder auf.

Darüber sei die Polizei von den zuständigen Medizinern informiert worden, hieß es. Zuvor soll der Mann am Freitag in dem Geschäft versucht haben, mehrere Packungen Zigaretten zu stehlen.

Dies sei dem Ladenbesitzer aufgefallen und er habe den mutmaßlichen Dieb angesprochen. Ob der Mann weitere Gegenstände entwendet habe, werde nun ermittelt.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf