Intensivstation
Dieb soff sich bei Warten auf Polizei ins „Koma“
Ein völlig skurriler Ladendiebstahl hab sich am Freitagvormittag zugetragen. Während der Besitzer mit dem mutmaßlichen Dieb auf das Eintreffen der Polizei wartete, betrank sich der Langfinger bis zur Bewusstlosigkeit.
Der 44-Jährige habe am Freitagvormittag in Partenstein (süddeutsches Bundesland Bayern) eine nicht bezahlte Weinflasche ausgetrunken, ohne abzusetzen, teilte die Polizei mit.
Danach lag er für mehrere Stunden bewusstlos auf der Intensivstation eines Krankenhauses. Samstag früh wacht er wieder auf.
Darüber sei die Polizei von den zuständigen Medizinern informiert worden, hieß es. Zuvor soll der Mann am Freitag in dem Geschäft versucht haben, mehrere Packungen Zigaretten zu stehlen.
Dies sei dem Ladenbesitzer aufgefallen und er habe den mutmaßlichen Dieb angesprochen. Ob der Mann weitere Gegenstände entwendet habe, werde nun ermittelt.
