Spezial-HTL für die Lebensmittelprofis von morgen

Firmen forschen an den Einrichtungen der beiden HTLs

Auch Firmen nutzen übrigens die Prüfkabinen dieser Einrichtung, wenn sie neue Produkte entwickeln. „Hier in Hollabrunn werden Fachkräfte ausgebildet, die unsere Wirtschaft dringend benötigt“, resümiert Mikl-Leitner den Besuch. Samt den technischen Abteilungen der HTL mit einem schulinternen Photovoltaik-Zentrum bildet man auf dem Standort mit 1250 Schülern viele Spezialisten aus, die bei Firmen gefragt sind. „Es ist die Kombination von Handwerk und Wissenschaft, die den Erfolg ausmacht“, lobte auch „ecoplus“-Chef Helmut Miernicki.