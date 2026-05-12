Spezial-HTL für die Lebensmittelprofis von morgen

Vier Fünftel sind Schülerinnen: Die „Private Lebensmittel HTL“ in Hollabrunn ist in vielen Bereichen speziell. Schon während sie ausgebildet werden, nutzen Firmen bei der Entwicklung von neuen Produkten Geschmack und Know-how an diesem Technologie-Standort. Zum 40-jährigen Bestehen gratulierten Vertreter aus Politik und Wirtschaft.
Auf die Probe gestellt haben Schüler der Privaten HTL für Lebensmitteltechnologie Johanna Mikl-Leitner: Bei der Führung aus Anlass des 40-jährigen Bestehens dieser österreichweit einzigartigen Schule bewies die Landeshauptfrau im „Sensorik-Labor“ bei einer Blindverkostung gute Geschmacksnerven.
Firmen forschen an den Einrichtungen der beiden HTLs
Auch Firmen nutzen übrigens die Prüfkabinen dieser Einrichtung, wenn sie neue Produkte entwickeln. „Hier in Hollabrunn werden Fachkräfte ausgebildet, die unsere Wirtschaft dringend benötigt“, resümiert Mikl-Leitner den Besuch. Samt den technischen Abteilungen der HTL mit einem schulinternen Photovoltaik-Zentrum bildet man auf dem Standort mit 1250 Schülern viele Spezialisten aus, die bei Firmen gefragt sind. „Es ist die Kombination von Handwerk und Wissenschaft, die den Erfolg ausmacht“, lobte auch „ecoplus“-Chef Helmut Miernicki.
Zwei Schulen mit verschiedenen Schwerpunkten
In den vergangenen 40 Jahren haben 813 Jugendliche die Private HTL für Lebensmitteltechnologie erfolgreich abgeschlossen. Die HTL Hollabrunn verzeichnete in den letzten 50 Jahren 9081 Absolventen. Neben dem Lebensmittel-Schulbereich gibt es weitere Ausbildungsschwerpunkte in den Bereichen Elektronik und Technische Informatik, Elektrotechnik, Informationstechnologie, Maschinenbau, Mechatronik und Wirtschaftsingenieurwesen. Dort sind ebenfalls externe Firmen „zu Gast“ – und zwar in einem neuen, schulinternen Photovoltaik-Zentrum.
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