Raimanns Colts feiern dramatischen Sieg

Die Indianapolis Colts mit dem Wiener Bernhard Raimann haben nach einer dramatischen Schlussphase gegen die Houston Texans den ersten Saisonsieg in der National Football League (NFL) gefeiert.
Die Mannschaft des rot-weiß-roten Offensive Tackles setzte sich am Sonntag mit 19:17 durch und beendete damit die Niederlagenserie von saisonübergreifend neun Partien. Kicker Spencer Shrader wurde im dritten Saisonspiel mit einem Field Goal kurz vor Schluss aus 53 Yards zum Matchwinner.
Gegen den Division-Rivalen Houston kontrollierten die Colts angeführt von Quarterback Daniel Jones lange Zeit die Begegnung. Der Spielmacher verlor den Ball aber in der Schlussphase, die Texans gingen spät in Führung. Doch Shrader behielt letztendlich die Nerven.
Gelungene Generalprobe
Damit gelang den Colts eine gelungene Generalprobe für das anstehende Europa-Gastspiel in London. „Indy“ trifft am kommenden Sonntag im Tottenham Hotspur Stadium auf die Washington Commanders, die Super-Bowl-Sieger Seattle Seahawks mit einem 33:31 die erste Niederlage zufügten.
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