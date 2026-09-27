Kein Handshake bei Irlands 3:0-Sieg über Israel

Für Irland war die Partie mit dem Hintergrund der israelischen Militäroffensive in Gaza ein notwendiges Übel. Torhüter Gavin Bazunu hatte erklärt, die Partien gegen Israel aus persönlichen Gründen nicht bestreiten zu können. Während der israelischen Hymne senkten die Iren den Kopf zu Boden, das ansonsten obligatorische Handshake zwischen den beiden Mannschaften gab es nicht. Die irischen Spieler trugen schwarze Armschleifen „in Gedenken an alle, die im Konflikt ihr Leben verloren haben“, wie Verbands-Geschäftsführer David Courell vor dem Spiel bekannt gab.