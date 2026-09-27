Kein Handshake bei Irlands 3:0-Sieg über Israel

Irland hat das hochpolitisch eingefärbte Fußball-Nations-League-Spiel gegen Israel klar für sich entschieden. Im „Auswärtsspiel“ in Debrecen setzten sich die Iren am Sonntag nach drei Toren zwischen der 13. und 25. Minute 3:0 (3:0) durch. Die Mannschaft des isländischen Nationaltrainers Heimir Hallgrimsson schrieb in der Gruppe mit Österreich nach der Niederlage im Kosovo zum Auftakt damit erstmals an, Israel bleibt punktlos. Das ÖFB-Team gastiert am Donnerstag in Dublin.
Für Irland war die Partie mit dem Hintergrund der israelischen Militäroffensive in Gaza ein notwendiges Übel. Torhüter Gavin Bazunu hatte erklärt, die Partien gegen Israel aus persönlichen Gründen nicht bestreiten zu können. Während der israelischen Hymne senkten die Iren den Kopf zu Boden, das ansonsten obligatorische Handshake zwischen den beiden Mannschaften gab es nicht. Die irischen Spieler trugen schwarze Armschleifen „in Gedenken an alle, die im Konflikt ihr Leben verloren haben“, wie Verbands-Geschäftsführer David Courell vor dem Spiel bekannt gab.
Am Spielfeld war rasch alles entschieden. Troy Parrott von Betis Sevilla bezwang Daniel Peretz per Flachschuss, ehe Swanseas Adam Idah (16.) und Jack Moylan von Cardiff City nachlegten. Moylan küsste nach seinem Treffer die schwarze Schleife. Die irischen Fans – rund ein Dutzend war im Stadion dabei – waren hoch erfreut. Die Israelis wurden von rund 150 Anhängern angefeuert.
Rückspiel in Serbien
Nach der Pause kam das Team um den ehemaligen Salzburg-Profi Oscar Gloukh auf, wirklich gefährlich wurde es für die Iren aber nicht mehr. Das Rückspiel gegen Israel wird auch Irland außerhalb der Heimat bestreiten. Am 4. Oktober wird im serbischen Backa Topola gespielt.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.