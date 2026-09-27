Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

In ÖFB-Gruppe

Kein Handshake bei Irlands 3:0-Sieg über Israel

Fußball International
27.09.2026 22:52
Irland bezwang Israel mit 3:0.
Irland bezwang Israel mit 3:0.(Bild: AFP/ATTILA KISBENEDEK)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Irland hat das hochpolitisch eingefärbte Fußball-Nations-League-Spiel gegen Israel klar für sich entschieden. Im „Auswärtsspiel“ in Debrecen setzten sich die Iren am Sonntag nach drei Toren zwischen der 13. und 25. Minute 3:0 (3:0) durch. Die Mannschaft des isländischen Nationaltrainers Heimir Hallgrimsson schrieb in der Gruppe mit Österreich nach der Niederlage im Kosovo zum Auftakt damit erstmals an, Israel bleibt punktlos. Das ÖFB-Team gastiert am Donnerstag in Dublin.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Für Irland war die Partie mit dem Hintergrund der israelischen Militäroffensive in Gaza ein notwendiges Übel. Torhüter Gavin Bazunu hatte erklärt, die Partien gegen Israel aus persönlichen Gründen nicht bestreiten zu können. Während der israelischen Hymne senkten die Iren den Kopf zu Boden, das ansonsten obligatorische Handshake zwischen den beiden Mannschaften gab es nicht. Die irischen Spieler trugen schwarze Armschleifen „in Gedenken an alle, die im Konflikt ihr Leben verloren haben“, wie Verbands-Geschäftsführer David Courell vor dem Spiel bekannt gab.

Lesen Sie auch:
Gavin Bazunu wird der irischen Nationalmannschaft gegen Israel nicht zur Verfügung stehen.
Fehlt gegen Israel
Eklat in ÖFB-Gruppe! Torhüter boykottiert Match
27.09.2026

Am Spielfeld war rasch alles entschieden. Troy Parrott von Betis Sevilla bezwang Daniel Peretz per Flachschuss, ehe Swanseas Adam Idah (16.) und Jack Moylan von Cardiff City nachlegten. Moylan küsste nach seinem Treffer die schwarze Schleife. Die irischen Fans – rund ein Dutzend war im Stadion dabei – waren hoch erfreut. Die Israelis wurden von rund 150 Anhängern angefeuert.

Rückspiel in Serbien
Nach der Pause kam das Team um den ehemaligen Salzburg-Profi Oscar Gloukh auf, wirklich gefährlich wurde es für die Iren aber nicht mehr. Das Rückspiel gegen Israel wird auch Irland außerhalb der Heimat bestreiten. Am 4. Oktober wird im serbischen Backa Topola gespielt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball International
27.09.2026 22:52
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
In Europa: Hitzeglocke bringt noch einmal 40 Grad
93.175 mal gelesen
Auch in Österreich erwarten uns kommende Woche noch einmal ungewöhnlich hohe Temperaturen.
Motor
Riesen-Rückruf bei VW: Fast vier Millionen Autos!
85.269 mal gelesen
Der VW-Konzern muss Millionen Fahrzeuge zurückrufen.
Niederösterreich
E-Scooter-Fahrer reißt Stahltor aus Verankerung!
73.184 mal gelesen
Der Bursche rammte das Tor mit höllischer Geschwindigkeit, es wurde aus der Verankerung ...
Innenpolitik
Nach „Krone“-Interview: SPÖ völlig in Schockstarre
1504 mal kommentiert
Bekommt Andreas Babler Konkurrenz? Der Vizekanzler will es wohl noch nicht ganz wahrhaben.
Österreich
„Danke, Österreich!“ So funktioniert Integration
986 mal kommentiert
Mit der Flüchtlingswelle 2015 kamen sehr viele Menschen nach Österreich.
Kolumnen
Mit Zeiler gegen Babler in einen heißen SPÖ-Herbst
887 mal kommentiert
Bisher hat SPÖ-Chef Babler sein Amt verteidigen können – das „Ja, ich will“ von Ex-ORF-Chef ...
Mehr Fußball International
In ÖFB-Gruppe
Kein Handshake bei Irlands 3:0-Sieg über Israel
Böser Keeper-Fauxpas
Portugal gewinnt ohne Ronaldo bei Haaland und Co.
Hausherren ratlos
Griechen jubeln! Klopp kassiert erste DFB-Pleite
Im „Krone“-Interview
Plötzlich tanzt Torschütze Adamu in der Mixed Zone
Die Stimmen zum Spiel:
Franco Foda: „Dafür wurden wir bitter bestraft“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf