Künstler schuf 3D-Kopie eines 70 Millionen-Werks

Kopie nicht nur im sprichwörtlichen Sinne – auf ganz „natürliche Art“

Das filigrane Werk, nur selten Beleuchtung ausgesetzt, inspirierte

In der Wiener Albertina ist das Original noch bis 11. Oktober zu sehen – wegen der feinen Linien und Lichtempfindlichkeit ist es nur in kleinen Zeitrahmen im „Original“ ausgestellt – ansonsten blickt man auf eine „2D-Kopie“. „Das naturgetreu auf eine andere Art nachzuahmen, kam mir durch das Studium der Werke des großen Künstlers. Und hier war es so weit – der Moment (m)einer Herausforderung“, so der 69-Jährige.