Iranische Delegation könnte in New York festsitzen

Bessent hatte am Montag den weiteren Druck auf den iranischen Luftfahrtsektor angekündigt. Er drohte Drittstaaten mit dem Ausschluss aus dem US-Dollarsystem, sollten sie iranische Airlines mit Treibstoff versorgen, Landesdienste bereitstellen oder Tickets für sie verkaufen. Nach der Ankündigung wurde bereits ein Passagierflugzeug zur Umkehr gezwungen. „Da Turkmenistan den iranischen Fluggesellschaften keine Genehmigung zum Überflug seines Luftraums erteilt hatte, konnte der Flug Teheran -Duschanbe nicht am Zielort landen“, teilte ein Sprecher der iranischen Luftfahrtbehörde mit. Man habe noch versucht, die Route in der Luft zu ändern und über den Luftraum eines anderen Landes zu fliegen, sagte der Pilot.