Legal Certainty at Last
Clubs breathe a sigh of relief: Acquittal for the volunteers
This ruling is of interest to all approximately 125,000 clubs in the state: After three years, the Carinthian test case against Acoustic Lakeside has finally ruled out the obligation to pay social security contributions—but the price paid is high.
The ruling by the Carinthian Regional Administrative Court is 68 pages long—and it packs a punch. It clearly illustrates where the boundaries of case law lie: namely, where the effort involved exceeds any benefit! As reported, in the summer of 2023, the financial police conducted a raid at the music festival on Lake Sonnegger.
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