Steirisches Know-how in der Königsklasse gefragt

Auftragslage „extrem stark“

So herrscht in der Oststeiermark aktuell auch Hochbetrieb. „Wir sind phasenweise bis zu 120 Prozent ausgelastet“, freut sich Herzog. Er hat erst im Vorjahr die Anteile einer deutschen Investorengruppe zurückgekauft und ist jetzt wieder Mehrheitseigentümer des von ihm gegründeten Unternehmens. Und im Gegensatz zu vielen anderen Branchen sei die Auftragslage bei M&H in den nächsten Monaten „extrem stark“.